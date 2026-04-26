Milaka lagunek Nafarroaren eguna ospatu dute Baigorrin

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Basaizea elkarteak antolatuta, 1979tik egiten den eta euskal kulturaren sinbolo bilakatu den festa. 'Estatu zapaltzaileen aitzinean, herri erresistentzia' lelopean aurten.  Bertsolariak, ikuskizunak, haurrentzako ekintzak, bazkaria eta kontzertuak gaueko ordu txikiak arte izango dira eguna ospatzeko.

Nafarroa Jaiak Gizartea

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Munduko herri zapalduei elkartasuna adierazi eta Picassoren 'Guernica'k Euskal Herrian egon beharko lukeela aldarrikatu dute Bilbon

Gernikako bonbardaketaren 89. urteurrenarekin bat eginez, protesta ekintza egin dute gaur Bilboko Guggenheim museoaren atarian, Picassoren Guernica irudikatzen zuten oihal handi batzuk zabalduta. Margolana Euskal Herrian egon beharko litzatekeela aldarrikatu dute  eta "munduko herri zapaldu guztiei elkartasuna adierazteko eta inperialismoaren erasoa salatzeko" ere baliatu dute protesta.
