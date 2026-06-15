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Zubietako espetxearen inaugurazio ofizialak gizarteratzearekiko konpromisoa finkatu du, Martuteneko ereduaren aurrean

Pertsona erdigunean jartzen duen espetxe sistema propioa aldarrikatu du bertan Imanol Pradales lehendakariak, eta ETAk hil zituen espetxe funtzionarioei aitortza egiteko baliatu dute ekitaldia Pradalesek eta Fernando Grande-Marlaska ministroak.

SAN SEBASTIÁN, 15/06/2026.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (i), y el lehendakari, Imanol Pradales (c), este lunes, durante el acto de inauguración de la nueva cárcel de Zubieta en San Sebastián, que ha supuesto una inversión de 45 millones de euros y sustituirá a la actual de Martutene, antes del traslado de los presos. EFE/ Juan Herrero
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EITB

Azken eguneratzea

Astelehen honetan inauguratu dute Zubietako espetxe berria Imanol Pradales lehendakariak eta Fernando Grande-Marlaska Barne ministroak. Bertan, pertsona erdigunean jartzen duen espetxe-sistemaren alde mintzatu da lehendakaria, Martuteneko eredu zaharrarekin kontrajarria; izan ere, 1948an eraikitako kartzela hura "presoak zaintzeko" helburu bakarrarekin diseinatu zen.

Egungo euskal espetxe-sistemaren barruan presoak birgaitzeko eta gizarteratzeko konpromiso irmoa dutela adierazi dute agintariek ekitaldian. Kudeaketa-eredu berri horren xehetasunak azaltzeaz gain, ETAk eraildako espetxeko funtzionarioei aitortza egiteko ere baliatu dute topaketa Pradalesek eta Marlaskak.

Hiru langile horien memoria Zubietako gune berrian gordeko da hemendik aurrera, espetxe zaharretik ekarritako oroimenezko plaka bertara aldatu baitute.

Nolakoa da Zubietako espetxe berria?

Espetxea handia eta modernoa da, eta 400 plaza ditu: 360 gizonentzako, eta 40, emakumeentzako. Horiei CISek (Gizarteratze Zentroa) hartuko dituen 75 plazak gehitu behar zaizkie, modulu independente bat erregimen irekiko kasuak kudeatzeko eta presoak kanpora atera daitezkeen beste modalitate batzuetarako. 

Zubietako espetxeak, Eskuzaitzetako industrialdean kokatuta, sei egoitza-modulu izango ditu guztira, horietako bat emakumeentzat, eta, gainera, amentzako unitate bat izango du.

GRAFCAV4800. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 11/06/2026.- La nueva cárcel de Zubieta, que sustituirá a la actual de Martutene, se inaugurará el próximo lunes tras unas obras que han supuesto una inversión de 45,49 millones de euros y que visita la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José. EFE/Juan Herrero.
Zubietako kartzela berrian sartuko gara: horrelakoak dira bertako instalazio zabal eta modernoak
Gipuzkoa Presoak Delituak Euskal Autonomia Erkidegoa Gizartea

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