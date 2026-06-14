Euskal Herriko lehenengo “Gazta Rolling” lehiaketa antolatu dute Urnietan
Azkorteko ermita alboko maldaren goialdean partehartzaileak kokatu ostean, hasi da ikuskizuna. 30 bat lehiakide abiatu dira gaztaren atzetik, eta Xabik ireki du lehiaketa honetako garaileen zerrenda.
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Milaka pertsona elkartu dira Amurrion, Araba Euskaraz jaiaz gozatzeko
"Taupadak berpiztu!" lelopean, Aresketa Ikastolak antolatu du musikaz, kulturaz eta adin guztientzako jarduerez beteriko jai jendetsua. Eguzkia eta beroa ere protagonista izan dira Arabako ikastolen festan.
Bi atxilotu Bilbon, gazte bat jipoitu eta konorterik gabe uzteagatik
Erasoa 03:30ean gertatu da, Mazarredo kaleko gaueko aisialdirako lokal baten kanpoaldean. Anbulantzia batek Basurtuko ospitalera eraman du biktima, eta buruan hainbat puntu eman behar izan dizkiote.
Bi gazte atxilotu dituzte eta hiru agente zauritu dira Etxebarriko jaietan izandako liskarretan
Bart izan dira istiluak, San Antonioko jaietan. Udaltzainek gazte bat atxilotu dute, eta jendetza batu da agenteei eraso egin nahian. Hori dela eta, Ertzaintzari laguntza eskatu die Udaltzaingoak. Ertzainak bertaratu direnean, kristalezko botilak jaurti dizkiete eta agenteetako bat zauritu dute. Bi udaltzain ere erasotuak izan dira.
Bi pertsona atxilotu dituzte Ordiziako zenbait garajetan lapurtzeagatik
Patruila batek antzeko delituetan nahasita zegoen ibilgailu susmagarri bat aurkitu eta geldiarazi du, eta, autoa miatu ondoren, barruan hiru maleta, hozkailu bat, jantziak, erremintak, eskola materiala eta beste hainbat objektu aurkitu ditu.
Udan ere odola ematen jarraitzeko eskatu dute Odol-emaileen Nazioarteko Egunean
Euskal Autonomia Erkidegoan, herritarren %3k ematen dute odola. Iaz Euskadin, 79.000 odol-emate erregistratu ziren. Ez dago gaizki, baina gehiago beharko litzatekeela ohartarazi dute odol emaileen elkartetik, ospitaleetan eguneroko jarduera mantendu ahal izateko. Udan asko jaisten dira emateak, eta gogorarazi dute keinu txiki batek, odola emateak, bizitza ugari salba ditzakeela.
Gasteizko auzoetan, nork bere jaietako pertsonaia du
Arabako hiriburuan, auzo askok, bere pertsonaia propioa dute, tokiko festei izaera berezia ematen diena. Auzolanaren eredu dira, figura baten inguruan auzo izaera eraikitzen laguntzen dutenak. Gasteizko dozena bat auzo dira jada, tokiko festatan protagonista dutenak, beti auzoko izaerari lotuta. Festaren ikur, eta ingurukoekin komunitatea sortzeko adibide dira.
Eskola Txikien Festa erraldoia ospatu dute Zizurkilen
Zizurkilgo Mendigain eskolak antolatu du aurtengo jaia, eta 27 eskola txikik parte hartu dute. Antolatzaileek azpimarratu dutenez, "eskola eta herri txikiek elkar elikatzen dute eta elkarrekin eraikitzen dute gure herriaren etorkizuna", eta horretarako herri eta auzo txikiak bizirik nahi dituzte.
43 urteko bizkaitar bat itota hil da Castro Urdialesen, Oriñongo hondartzan
Abisua 17:45 aldera jaso zuten. Erreskatatzaileek uretan flotatzen topatu zuten biktima, eta larrialdietako taldeek ahaleginak egin zituzten arren, ezin izan zuten suspertu.
3.000 pertsona inguru bildu ditu Osasun Bidasoak Irunen, kalitatezko osasun-zerbitzu publikoak eskatzeko
Bidasoako bizilagunek osasun publikoan premiazko hobekuntzak egin beharra daudela ohartarazi dute berriz ere larunbat honetan Irunen. Izan ere, Bidasoa Ospitalean eta eskualdeko lehen mailako arretako zentroetan kolapsoa izateko arriskua dagoela salatu dute. Deitzaileek gogora ekarri dutenez, duela urtebete 12.000 pertsona bildu ziren, pediatriako larrialdiak eta haur eta gazteen psikiatria zerbitzuaren itxiera salatzeko, eta egoerak ez duela hobera egin adierazi dute.