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Urnieta celebra la primera edición de “Gazta Rolling” de Euskal Herria

Urnietako gazta txapelketa
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Euskal Herriko lehenengo “Gazta Rolling” lehiaketa antolatu dute Urnietan
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EITB

Última actualización

Tras ubicar a los participantes en lo alto de la pendiente lateral de la ermita de Azkorte, ha comenzado el espectáculo. Unas 30 personas han salido tras el queso, y Xabi ha sido el primero en abrir la lista de vencedores de este concurso.

Urnieta Gipuzkoa Comunidad Autonóma Vasca Sociedad

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