Urnieta celebra la primera edición de “Gazta Rolling” de Euskal Herria

Este sábado han vuelto a exigir mejoras urgentes en la sanidad pública y han denunciado el riesgo de colapso en el Hospital Bidasoa y en los centros de atención primaria de la comarca. Los convocantes han recordado la manifestación de hace un año en la que se reunieron 12 000 personas en protesta por el cierre de las urgencias pediátricas y del servicio de psiquiatría infanto-juvenil y han denunciado que la situación no ha mejorado.