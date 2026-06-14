Bi gazte atxilotu dituzte eta hiru agente zauritu dira Etxebarriko jaietan izandako liskarretan
Bart izan dira istiluak, San Antonioko jaietan. Udaltzainek gazte bat atxilotu dute, eta jendetza batu da agenteei eraso egin nahian. Hori dela eta, Ertzaintzari laguntza eskatu die Udaltzaingoak. Ertzainak bertaratu direnean, kristalezko botilak jaurti dizkiete eta agenteetako bat zauritu dute. Bi udaltzain ere erasotuak izan dira.
Ertzain bat ospitalera eraman dute bart, kristalezko botila batek buruan bete-betean jo baitu. Segurtasun Sailak ohar bidez jakinarazi duenez, istiluak izan dira goizaldean Etxebarrin (Bizkaia), Kukullaga auzoko San Antonioko jaietan, eta bi gazte atxilotu dituzte agintaritzaren kontrako atentatua egotzita. Liskarrean, bi udaltzain ere zauritu dira. Batek ukabilkada bat jaso du aurpegian, eta besteak min egin du belaunean.
Liskarra 04:00ak aldera hasi da, eta 06:00ak arte ez da egoera bere onera etorri. Udaltzaingoak gazte bat atxilotu du agintaritzaren kontrako atentatua egotzita, eta orduan sortu da kalapita. Izan ere, Udaltzaingoak laguntza eskatu dio Ertzaintzari, hainbat pertsona eraso egiten saiatzen ari zirelako.
Ertzaintzaren hainbat patruila bertaratu dira, eta polizia-lerro bat egin dute atxilotutako gaztea eraman ahal izateko. Halako batean, atxilotuaren anaiak udaltzainen kontra egin du, irainduz eta polizia autoa kolpatuz. Udaltzainetako bat ibilgailutik atera da, eta hainbat gaztek inguratu egin dute, oso oldarkor. Horren aurrean, Ertzaintzaren patruilek esku hartu dute.
Jarraian, jai eremuan zeuden 100 bat pertsona kristalezko botilak jaurtitzen hasi dira. Horietako batek bete-betean jo du agenteetako bat, eta ospitalera eraman dute, zaurituta.
Polizia izapideak egin ostean, bi gazteak aske utzi dituzte, epaileak noiz deituko zain.
Alkateak beste ezein mugimendu politikotik bereizi nahi izan du jazotakoa
Etxebarriko alkateak erasoak gaitzetsi ditu, eta agenteei opatu die lehenbailehen "senda" daitezela.
"Lekuz kanpo dago jaietan segurtasuna bermatzeko lanean ari diren pertsona batzuek erasoak jasan behar izatea", adierazi du.
Bestalde, atzoko gertakariak "beste ezein mugimendu politikotik" bereizi nahi izan ditu. "Horren guztiaren atzean ez dago arrazoi politikorik, Udaltzaingoa eta Ertzaintza ongi etorriak dira gure herrian", nabarmendu du.
Segurtasun Sailak gertatutakoa gaitzetsi du
Segurtasun Sailak gaitzetsi eta salatu egin ditu "udaltzainek eta ertzainek ordena eta bizikidetza mantentzeko egiten dituzten jardueren kontra egindako erasoak".
"Segurtasun Sailak babesa adierazi nahi die bai zauritutako agenteari, baita Etxebarrin ordena eta bizikidetza berrezartzeaz arduratu diren udaltzainei eta ertzainei ere", esan dute ohar batean.
ErNEk ziurtatu du Ertzaintzak ez duela ordainduko "EH Bilduren, Ernairen eta GKSren arteko borroka"
Ertzaintzaren ErNE sindikatuak baieztatu du Ertzaintzak eta Udaltzaingoak ez dutela ordainduko "EH Bilduren, Ernairen eta GKSren arteko barne gatazkak", eta irmo gaitzetsi du gertatutakoa.
Ohar batean, atsekabetuta agertu da "berriro ere, jokabide biolento eta arduragabeen euste horma gisa" erabili dutelako Polizia, eta iritzi dio horrek ez duela "gizarte demokratiko baten eskubide eta askatasunekin zerikusirik".
Esanek erasoa gaitzetsi du
Esan sindikatuak oharra kaleratu du Etxebarrin izandako erasoa erabat gaitzesteko. Horren iritzian, "gertatutakoa ez da lotsagabekeria soil bat, Ertzaintzari botilak botatzea herritar guztien segurtasuna zaintzen dutenei eraso egitea da".
Esanen arabera, "horrelako portaerak onartezinak dira, agenteen osotasun fisikoa arriskuan jartzen dute eta arrisku larrian jartzen dituzte gainerako herritarrak".
Zauritutako ertzainari babesa eta elkartasuna adierazi dizkio Esanek, eta gertatutakoaren gaitzespen "publiko, argi eta ñabardurarik gabea" eskatu die erakunde, talde politiko eta gizarte eragile guztiei. Nabarmendu duenez, "ertzainen kontrako erasoek ez dute lekurik gizarte demokratiko batean. Ertzaintzari eraso egiten dionak herritar guztiak babesteko lan egiten dutenei egiten die eraso".
Bilkura, asteartean
Bestalde, Etxebarriko Udalak jakinarazi duenez, bihar kaleratuko du gaitzespen oharra eta elkarretaratzea deituko du astearterako. Bilkurak "indarkeria mota guztiak gaitzestea" izango du helburu, bart gertatutakoaz gain, joan den asteburuan izandako sexu erasoa salatzeko ere baliatuko dute.
Zure interesekoa izan daiteke
Milaka pertsona elkartu dira Amurrion, Araba Euskaraz jaiaz gozatzeko
"Taupadak berpiztu!" lelopean, Aresketa Ikastolak antolatu du musikaz, kulturaz eta adin guztientzako jarduerez beteriko jai jendetsua. Eguzkia eta beroa ere protagonista izan dira Arabako ikastolen festan.
Euskal Herriko lehenengo “Gazta Rolling” lehiaketa antolatu dute Urnietan
Azkorteko ermita alboko maldaren goialdean partehartzaileak kokatu ostean, hasi da ikuskizuna. 30 bat lehiakide abiatu dira gaztaren atzetik, eta Xabik ireki du lehiaketa honetako garaileen zerrenda.
Bi atxilotu Bilbon, gazte bat jipoitu eta konorterik gabe uzteagatik
Erasoa 03:30ean gertatu da, Mazarredo kaleko gaueko aisialdirako lokal baten kanpoaldean. Anbulantzia batek Basurtuko ospitalera eraman du biktima, eta buruan hainbat puntu eman behar izan dizkiote.
Bi pertsona atxilotu dituzte Ordiziako zenbait garajetan lapurtzeagatik
Patruila batek antzeko delituetan nahasita zegoen ibilgailu susmagarri bat aurkitu eta geldiarazi du, eta, autoa miatu ondoren, barruan hiru maleta, hozkailu bat, jantziak, erremintak, eskola materiala eta beste hainbat objektu aurkitu ditu.
Udan ere odola ematen jarraitzeko eskatu dute Odol-emaileen Nazioarteko Egunean
Euskal Autonomia Erkidegoan, herritarren %3k ematen dute odola. Iaz Euskadin, 79.000 odol-emate erregistratu ziren. Ez dago gaizki, baina gehiago beharko litzatekeela ohartarazi dute odol emaileen elkartetik, ospitaleetan eguneroko jarduera mantendu ahal izateko. Udan asko jaisten dira emateak, eta gogorarazi dute keinu txiki batek, odola emateak, bizitza ugari salba ditzakeela.
Gasteizko auzoetan, nork bere jaietako pertsonaia du
Arabako hiriburuan, auzo askok, bere pertsonaia propioa dute, tokiko festei izaera berezia ematen diena. Auzolanaren eredu dira, figura baten inguruan auzo izaera eraikitzen laguntzen dutenak. Gasteizko dozena bat auzo dira jada, tokiko festatan protagonista dutenak, beti auzoko izaerari lotuta. Festaren ikur, eta ingurukoekin komunitatea sortzeko adibide dira.
Eskola Txikien Festa erraldoia ospatu dute Zizurkilen
Zizurkilgo Mendigain eskolak antolatu du aurtengo jaia, eta 27 eskola txikik parte hartu dute. Antolatzaileek azpimarratu dutenez, "eskola eta herri txikiek elkar elikatzen dute eta elkarrekin eraikitzen dute gure herriaren etorkizuna", eta horretarako herri eta auzo txikiak bizirik nahi dituzte.
43 urteko bizkaitar bat itota hil da Castro Urdialesen, Oriñongo hondartzan
Abisua 17:45 aldera jaso zuten. Erreskatatzaileek uretan flotatzen topatu zuten biktima, eta larrialdietako taldeek ahaleginak egin zituzten arren, ezin izan zuten suspertu.
3.000 pertsona inguru bildu ditu Osasun Bidasoak Irunen, kalitatezko osasun-zerbitzu publikoak eskatzeko
Bidasoako bizilagunek osasun publikoan premiazko hobekuntzak egin beharra daudela ohartarazi dute berriz ere larunbat honetan Irunen. Izan ere, Bidasoa Ospitalean eta eskualdeko lehen mailako arretako zentroetan kolapsoa izateko arriskua dagoela salatu dute. Deitzaileek gogora ekarri dutenez, duela urtebete 12.000 pertsona bildu ziren, pediatriako larrialdiak eta haur eta gazteen psikiatria zerbitzuaren itxiera salatzeko, eta egoerak ez duela hobera egin adierazi dute.