Dos detenidos y un ertzaina herido tras un altercado en las fiestas de Etxebarri
Un agente de la Ertzaintza ha resultado herido y trasladado al hospital esta madrugada en Etxebarri (Bizkaia) tras ser alcanzado por una botella de cristal lanzada por una multitud. Los hechos se han registrado en el recinto festivo del barrio de Kukullaga, dentro de las fiestas patronales de San Antonio. Dos jóvenes han sido detenidos, acusados de atentado contra la autoridad. La Ertzaintza ha sido requerida por la Policía Local ya que, tras el arresto de otro joven, estaba siendo acorralada por una multitud de personas. Según ha informado hoy el Departamento de Seguridad en una nota, los ertzainas han sido recibidos por una multitud que les ha lanzado botellas de cristal.
Los incidentes han ocurrido en torno a las 04:00 horas y se han prolongado durante dos horas. El altercado ha comenzado tras la detención por parte de la Policía Municipal de un joven, acusado de atentado contra la autoridad. La Policía Local ha pedido ayuda a la Ertzaintza aduciendo que un centenar de personas estaba intentando agredirlos.
Personadas varias patrullas, la Ertzaintza ha realizado un cordón policial para poder trasladar al detenido. En un momento dado, el hermano del detenido ha tratado de evitarlo increpando y golpeando el coche de la policía local. Uno de los agentes locales ha salido del vehículo policial y ha sido acorralado por otro grupo de personas en actitud agresiva, por lo que ha sido necesaria la intervención de las patrullas de la Ertzaintza.
Según la nota, el hermano del detenido ha empujado y agredido en el rostro a uno de los agentes de la Ertzaintza. Por este motivo, este joven ha sido arrestado por un delito de atentado a agente de la autoridad.
A continuación, un grupo de alrededor de 100 personas que se encontraban en el recinto festivo han comenzado a lanzar botellas de cristal contra los agentes presentes en el lugar. Como consecuencia de esto, un agente de la Ertzaintza ha resultado herido tras sufrir un botellazo en la cabeza y ha sido trasladado al hospital para ser atendido.
Tras tramitar las diligencias pertinentes, los dos arrestados han sido puestos en libertad a la espera de comparecer cuando sean requeridos por la autoridad judicial.
Esan condena la agresión
En un comunicado, el sindicato Esan ha expresado su "más absoluta condena" ante la agresión sufrida por un ertzaina. En opinión de la central, "no estamos ante una simple gamberrada, ya que lanzar botellas contra la Ertzaintza es una agresión directa contra quienes velan por la seguridad de toda la ciudadanía".
El sindicato ha puesto de manifiesto que "este tipo de comportamientos son intolerables, ponen en riesgo la integridad física de los agentes y generan situaciones de grave peligro para todas las personas presentes".
Esan ha transmitido su apoyo y solidaridad al ertzaina herido y ha exigido la condena "pública, clara y sin matices" de lo ocurrido por parte de todas las instituciones, representantes políticos y agentes sociales. Según ha indicado, "ninguna agresión a un ertzaina tiene cabida en una sociedad democrática" y "quien agrede a la Ertzaintza, agrede a quienes trabajan para proteger a toda la ciudadanía".
Concentración de repulsa para el martes
El Ayuntamiento de Etxebarri, por su parte, ha señalado que aprobará una declaración institucional este lunes y ha convocado una concentración de repulsa para este martes. La convocatoria servirá, aseguran desde el consistorio, para condenar "todo tipo de violencias", ya que además del altercado de este fin de semana, el pasado se registró una agresión sexual.
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