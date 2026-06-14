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Bi atxilotu Bilbon, gazte bat jipoitu eta konorterik gabe uzteagatik

Erasoa 03:30ean gertatu da, Mazarredo kaleko gaueko aisialdirako lokal baten kanpoaldean. Anbulantzia batek Basurtuko ospitalera eraman du biktima, eta buruan hainbat puntu eman behar izan dizkiote.

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Agentziak | EITB

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Ertzaintzak 20 eta 24 urteko bi gazte atxilotu ditu gaur goizaldean Bilbon, 23 urteko gazte bat jipoitzeagatik eta konorterik gabe uzteagatik.

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, erasoa 03:30 aldera jazo da, Bilboko erdiguneko Mazarredo kalean dagoen aisialdi-lokal baten kanpoaldean.

Erasoaren berri izan ondoren, Ertzaintzaren hainbat patruila joan dira bertara eta lurrean aurkitu dute, konorterik gabe, erasotutako gaztea. Erasotzaileak ihes eginda zeuden.

Anbulantzia batek Basurtuko ospitalera eraman du erasoa jasan duen gaztea, eta hainbat jostura-puntu behar izan ditu buruan.

Hainbat lekukok ertzainei adierazi dietenez, gazte batek aurpegian kolpatu du biktima eta konorterik gabe geratu da.

Ondoren, bigarren gazte batek, biktima lurrean zegoela aprobetxatuta, ostiko bat eman dio buruan.

Bi egileek hirugarren pertsona batekin alde egin dute, baina hirugarren horren ez omen du erasoan parte hartu.

Minutu batzuk geroago, lekukoek emandako deskribapen fisikoarekin, agenteek ustezko erasotzaileak identifikatu eta atxilotu dituzte, lesio-delitu bat egotzita.

Bilbo Ertzaintza Delituak Gizartea

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