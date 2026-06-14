Dos detenidos tras dar una paliza y dejar inconsciente a un joven en Bilbao
La Ertzaintza ha detenido esta madrugada en Bilbao a dos jóvenes de 20 y 24 años por presuntamente dar una paliza y dejar inconsciente a otro joven con una herida en la cabeza en el exterior de un local de ocio del centro de Bilbao.
Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, los hechos han ocurrido sobre las tres y media de la madrugada en la céntrica calle Mazarredo de Bilbao.
Tras ser avisados de una posible agresión, varias patrullas de la Ertzaintza han acudido a la zona exterior de un local de ocio nocturno ubicado en esa calle y han localizado en el suelo a un joven que se encontraba inconsciente tras ser agredido por dos hombres, que después han huido del lugar.
Una ambulancia ha trasladado al joven agredido al bilbaíno hospital de Basurto, precisando varios puntos de sutura en la cabeza.
Varios testigos han manifestado a los ertzainas que la víctima, de 23 años y cuyo estado de salud es estable, había sido golpeada en el rostro por un joven y quedó inconsciente.
A continuación, un segundo joven, aprovechando que la víctima estaba en el suelo, le habría propinado una patada en la cabeza.
Ambos autores han abandonado el lugar acompañados de un tercer individuo, que no ha participado en las agresiones.
Minutos más tarde, con la descripción física aportada por los testigos, los agentes han identificado y detenido en la calle Heros a los presuntos agresores, acusados de un presunto delito de lesiones.
Te puede interesar
Miles de personas disfrutan en Amurrio con Araba Euskaraz
Bajo el lema "Taupadak berpiztu!", el calor ha acompañado a los participantes en una jornada festiva, repleta de música, cultura y actividades para todos los públicos. Este año, Aresketa Ikastola ha organizado la cita en apoyo al euskera y las ikastolas alavesas.
Piden que se siga donando sangre también en verano, en el Día Internacional de los Donantes de Sangre
Hoy, 14 de junio, es el Día Internacional de las personas donantes de sangre. En Euskadi el 3% de la población es donante. El año pasado se registraron algo más de 79 000 donaciones, pero, ese gesto solidario se reduce de forma considerable en julio y agosto. Profesionales y asociaciones recuerdan que un pequeño gesto como el de donar sangre puede salvar numerosas vidas.
Urnieta celebra la primera edición de “Gazta Rolling” de Euskal Herria
Tras ubicar a los participantes en lo alto de la pendiente lateral de la ermita de Azkorte, ha comenzado el espectáculo. Unas 30 personas han salido tras el queso, y Xabi ha sido el primero en abrir la lista de vencedores de este concurso.
Dos detenidos y tres agentes heridos tras un altercado en las fiestas de Etxebarri
Los incidentes han tenido lugar esta madrugada, cuando tras la detención de un joven por parte de la policía local, se ha requerido la presencia de la Ertzaintza ya que una multitud estaba intentando agredir a los agentes. Los ertzainas han sido recibidos con el lanzamiento de botellas de cristal y uno de ellos ha resultado herido. También han resultado heridos dos municipales.
Dos personas detenidas por robos en varios garajes de Ordizia
Una patrulla ha localizado y ha dado el alto a un vehículo sospechoso, conocido por estar implicado en delitos parecidos, y, tras registrar el coche, ha descubierto en su interior tres maletas, una nevera, prendas de vestir, herramientas, material escolar y otros objetos de diversa índole.
Muchos barrios de Vitoria-Gasteiz cuentan con su propio personaje de fiestas
En la capital alavesa, muchos barrios cuentan con su propio personaje, que da un carácter especial a las fiestas locales. Son un ejemplo de auzolan que ayuda a construir el carácter de barrio en torno a una figura. Una docena de barrios de Vitoria-Gasteiz cuentan ya con sus propios protagonistas de las fiestas locales, siempre ligados al carácter de barrio.
Gran fiesta de las eskola txikiak en Zizurkil
La escuela Mendigain de Zizurkil ha organizado la fiesta de este año en la que han participado 27 centros. Los organizadores han destacado que "las escuelas y pueblos pequeños se alimentan mutuamente y construyen juntos el futuro", y para ello quieren pueblos y barrios pequeños vivos.
Muere ahogado un vizcaíno de 43 años en la playa de Oriñón, en Castro Urdiales
El aviso se recibió hacia las 17:45 horas. Los rescatadores localizaron a la víctima flotando en el agua y, pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia, no fue posible salvar su vida.
Osasun Bidasoa reúne a 3000 personas en Irun para exigir unos servicios sanitarios públicos de calidad
Este sábado han vuelto a exigir mejoras urgentes en la sanidad pública y han denunciado el riesgo de colapso en el Hospital Bidasoa y en los centros de atención primaria de la comarca. Los convocantes han recordado la manifestación de hace un año en la que se reunieron 12 000 personas en protesta por el cierre de las urgencias pediátricas y del servicio de psiquiatría infanto-juvenil y han denunciado que la situación no ha mejorado.