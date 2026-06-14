Dos detenidos tras dar una paliza y dejar inconsciente a un joven en Bilbao

La Ertzaintza ha detenido esta madrugada en Bilbao a dos jóvenes de 20 y 24 años por presuntamente dar una paliza y dejar inconsciente a otro joven con una herida en la cabeza en el exterior de un local de ocio del centro de Bilbao.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, los hechos han ocurrido sobre las tres y media de la madrugada en la céntrica calle Mazarredo de Bilbao.

Tras ser avisados de una posible agresión, varias patrullas de la Ertzaintza han acudido a la zona exterior de un local de ocio nocturno ubicado en esa calle y han localizado en el suelo a un joven que se encontraba inconsciente tras ser agredido por dos hombres, que después han huido del lugar.

Una ambulancia ha trasladado al joven agredido al bilbaíno hospital de Basurto, precisando varios puntos de sutura en la cabeza.

Varios testigos han manifestado a los ertzainas que la víctima, de 23 años y cuyo estado de salud es estable, había sido golpeada en el rostro por un joven y quedó inconsciente.

A continuación, un segundo joven, aprovechando que la víctima estaba en el suelo, le habría propinado una patada en la cabeza.

Ambos autores han abandonado el lugar acompañados de un tercer individuo, que no ha participado en las agresiones.

Minutos más tarde, con la descripción física aportada por los testigos, los agentes han identificado y detenido en la calle Heros a los presuntos agresores, acusados de un presunto delito de lesiones.