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Pedrosak iragarri du beroari aurre egiteko hainbat neurri ezarriko dituztela lau ikastetxetan, pilotu gisa

pedrosa anuncia prueba piloto en cuatro centros escolares para hacer frente al calor extremo en las aulas
18:00 - 20:00
Begoña Pedrosa, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza sailburua, Radio Euskadiko mikrofonoen aurrean
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EITB

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Begoña Pedrosa Hezkuntza sailburuak iragarri du ikastetxeak muturreko bero-boladetara egokitzeko plan bat jarriko dutela martxan. Proiektua uda honetan abian jartzea aurreikusten da, Euskal Autonomia Erkidegoko lau ikastetxetan, proba pilotu gisa, familien protestei erantzunez. Izan ere, Bilboko hainbat ikasgelatan 35 graduko tenperaturak erregistratu dira eta ikasle batzuek bero-kolpeak izan dituzte.

Bilboko Pagasarribide eskolako familiek manifestazioa egin dute, geletako beroari aurre egiteko premiazko neurriak eskatzeko
Bero-boladak Euskal Autonomia Erkidegoa Alerta Meteorologikoak Bilbo Gizartea

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