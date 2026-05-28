Bilboko Pagasarribide eskolako familiek protesta egin dute, geletako beroari aurre egiteko premiazko neurriak eskatzeko

Azken aste honetan gutxienez lau pertsona artatu behar izan dituzte Bilboko zentro honetan bero-kolpeak jota. Horregatik, ikasleen familiak kalera atera dira ikasgeletako beroari aurre egiteko premiazko neurriak eskatzeko.

Bilboko eskola publikoetako IGEek bero-boladen ondorioak arintzeko "erakundeen utzikeria" salatu dute
Bertsozale Elkartea Errenteria Orereta
Oreretako Xenpelar Bertso Eskolako irakasle baten erasoak salatu dituzte eta Udalak bertan behera utzi du eskolaren jarduera

Bertsozale Elkarteak, Oreretako Mugimendu Feministak eta Oiartzungo Feministen Asanbladak salatu dutenez, bertso-irakasle horrek “bere posizioa eta erreferentzialtasuna baliatu ditu modu sistematizatuan botere-harremanak garatzeko eta erasotzeko”. 2018an jaso zuen lehen salaketa eta ordutik hona neurriak hartu badira ere, erasoek jarraitu egin dute. Errenteriako Udalak jakinarazi du Bertso Eskolako zuzendaritzako kide batek guxtienez babestu duela erasotzailea eta, beraz, Udal zerbitzua izanik eta egoeraren "larritasunaz" jabetuta, bertan behera utzi du eskolaren jarduera.

