Bilboko Pagasarribide eskolako familiek protesta egin dute, geletako beroari aurre egiteko premiazko neurriak eskatzeko
Azken aste honetan gutxienez lau pertsona artatu behar izan dituzte Bilboko zentro honetan bero-kolpeak jota. Horregatik, ikasleen familiak kalera atera dira ikasgeletako beroari aurre egiteko premiazko neurriak eskatzeko.
Euskaldunon Kontseiluaren erronka: 300.000 euskaldun gehiago 2036rako
'Pizkunderako Erronka 2036. Larrialditik indarraldirako jauzia' txostena aurkeztu du Euskalgintzaren Kontseiluak: orain arteko euskalduntze erritmoa bizkoiztea eta urtero 30.000 hiztun irabaztea proposatzen da. Modu horretan, erabileran % 20ko langa gainditzea aurreikusten dute.
Oreretako Xenpelar Bertso Eskolako irakasle baten erasoak salatu dituzte eta Udalak bertan behera utzi du eskolaren jarduera
Bertsozale Elkarteak, Oreretako Mugimendu Feministak eta Oiartzungo Feministen Asanbladak salatu dutenez, bertso-irakasle horrek “bere posizioa eta erreferentzialtasuna baliatu ditu modu sistematizatuan botere-harremanak garatzeko eta erasotzeko”. 2018an jaso zuen lehen salaketa eta ordutik hona neurriak hartu badira ere, erasoek jarraitu egin dute. Errenteriako Udalak jakinarazi du Bertso Eskolako zuzendaritzako kide batek guxtienez babestu duela erasotzailea eta, beraz, Udal zerbitzua izanik eta egoeraren "larritasunaz" jabetuta, bertan behera utzi du eskolaren jarduera.
Bilboko Pagasarribide eskolako beste adin txikiko bat ospitalera eraman dute, bero kolpeak jota
Astebetean beroagatik ikastetxe horretan artatu behar izan duten laugarren ikaslea da.
Bilboko hainbat ikastetxe publikotako guraso elkarteek beroari aurre egiteko erakundeen "utzikeria" salatu dute
Bilboko hainbat eskola publikotako guraso elkarteek salatu dutenez, beroaren ondorioz ikasgeletan gertatu diren lipotimia edo gastroenteritis kasuak onartezinak dira, eta esku hartzeko eskatu diete erakundeei. Are gehiago, berehalako neurriak hartzea eskatu dute.
Senegalen hil zen arrantzale lekeitiarraren gorpua Dakarren da dagoeneko, autopsiaren zain
Azken orduak Dakarreko portu parean ainguratuta egon ostean, agintarien ikuskaritza pasa du eta baimena jaso du porturatzeko. Joan den asteazkenean hil zen arrantzalea ontzian, lanean zela. Heriotza ez traumatikoa izan zen. Autopsia egin ostean hasiko dituzte aberriratzeko tramiteak.
Nafarroan bizi den gizon bat atxilotu dute Errioxan gazte bat hiltzea egotzita
Erasoa Fuenmayorren gertatu da, Logroñotik 14 kilometrora. Hildakoaz gain, emakume bat zauritu da eta ospitaleratu egin dute.
Auto-ilara luzeak GI-20 errepidean, Donostian, Bilborako noranzkoan izandako istripu baten ondorioz
Auto-ilara luzeak daude GI-20 errepidean, Donostia parean, Bilborako noranzkoan izandako istripu baten ondorioz.
119 pertsona identifikatu dituzte Gasteizko URSSA eta EGA fabriketan, eta beren gauzak aterarazi dizkiete
Ertzaintzak, Polizia Nazionalak eta Udaltzaingoak dispositibo bat jarri dute abian Adurtza auzoan abandonatuta dauden bi lantegietan, "osasungarritasun" arrazoiengatik. Operatiboan hainbat objektu aurkitu dituzte, eta nondik datozen ikertzen ari dira.
Pertsona bat hil da eta ehundik gora artatu dituzte EAEn, beroaren ondorioz
Osakidetzak emandako datuen arabera, hildakoa Arabako 80 urteko herritar bat da. Artatu dituzten kasu gehienek sintoma arinak zituzten: zorabioak, nekea edota desorientazioa bezalako sintomekin lotutakoak.