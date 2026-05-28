Euskaldunon Kontseiluaren erronka: 300.000 euskaldun gehiago 2036rako

'Pizkunderako Erronka 2036. Larrialditik indarraldirako jauzia' txostena aurkeztu du Euskalgintzaren Kontseiluak: orain arteko euskalduntze erritmoa bizkoiztea eta urtero 30.000 hiztun irabaztea proposatzen da. Modu horretan, erabileran % 20ko langa gainditzea aurreikusten dute.
idurre eskisabel kontseilua
18:00 - 20:00
Idoia Alberdi Etxaniz | EITB

Euskara larrialdi linguistikotik atera eta indarraldi berri batera eraman asmo duen proposamena aurkeztu du gaur Euskalgintzaren Kontseiluak, eta helburu zehatza ere jarri ditu mahai gainean: 300.000 euskaldun oso sortzea hamar urteko epean. Orain arteko euskalduntze erritmoa bikoiztea da erronka, eta horretarako, lurralde eta eremu administratibo bakoitzerako helburuak ezarri dira, tokian tokiko errealitate soziolinguistikoa aintzat hartuta. 

Andoaingo Martin Ugalde Kultur Parkean egin duten agerraldian,  Idurre Eskisabel eta Manex Mantxola Euskaldunon Kontseiluko idazkari nagusiak eta koordinatzaileak eman dute 'Pizkunderako Erronka 2036. Larrialditik indarraldirako jauzia' txostenaren berri. Azaldu dutenez, Galesko, Kataluniako eta Galiziako esperientzietan oinarritutako plana da, eta gizarte osoaren inplikazioa lortzea da asmoa. Hizkuntza politiketan egin beharko den jauzia eta hartu beharko diren neurriak zehaztu dituzte. 

Mantxolak aletu du txostena. Azaldu duenez, egun, 15.000 euskaldun inguru irabazten dira urtean Euskal Herri osoa aintzat harturik, baina hori ez da aski motelaldia atzean utzi eta biziberritze ziklo berri bat abiatzeko. Kontseiluak proposatutako erronkak kopuru hori bikoiztea, 30.000ra igotzea, planteatzen du. Honela, Euskal Autonomia Erkidegoan gaur egun urtero sortzen diren 13.000 euskaldunen kopurua 25.000 izatera pasa beharko litzateke; Nafarroan, egungo 1.500etatik 3.700era; eta Ipar Euskal Herrian, 440etatik 1.300era. 

Erabilerari lotutako erronka ere finkatu dute:  datozen hamar urteetan erabilera aitortuari dagokionean % 20ko langa gainditzea. "Ezinbestean, erronkak aldi berean ezagutzan eta erabileran eragiteko xedea du: ezagutza areagotzea erabilerarako aukerak biderkatu eta sendotzeko, eta erabilera igotzea, hizkuntzaren bizigarritasunaren berme ez ezik, ezagutzaren indartzaile izateko", esan dute. 

Erronka "anbiziotsua" dela nabarmendu du Eskisabelek, baina "egingarria" dela sinetsita dago. Txostenean jasotako ibilbideak bost arlo estrategikotan jardutea planteatzen du: hezkuntza arautuan, helduen euskalduntzean eta alfabetatzean, hizkuntza politiketara bideratutako baliabidetan, euskararen arkitektura juridikoan eta euskararen ekosisteman. 

Proposamena 140tik gora eragile sozialek sinatutako 'Batuz Aldatu' adostasun sozial zabalean oinarritzen da. 

Galesko, Kataluniako eta Galiziako adituak egon dira aurkezpenean. 

 

 

Oreretako Xenpelar Bertso Eskolako irakasle baten erasoak salatu dituzte eta Udalak bertan behera utzi du eskolaren jarduera

Bertsozale Elkarteak, Oreretako Mugimendu Feministak eta Oiartzungo Feministen Asanbladak salatu dutenez, bertso-irakasle horrek "bere posizioa eta erreferentzialtasuna baliatu ditu modu sistematizatuan botere-harremanak garatzeko eta erasotzeko". 2018an jaso zuen lehen salaketa eta ordutik hona neurriak hartu badira ere, erasoek jarraitu egin dute. Errenteriako Udalak jakinarazi du Bertso Eskolako zuzendaritzako kide batek guxtienez babestu duela erasotzailea eta, beraz, Udal zerbitzua izanik eta egoeraren "larritasunaz" jabetuta, bertan behera utzi du eskolaren jarduera.

