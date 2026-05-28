El reto de Euskaldunon Kontseilua: 300 000 vascoparlantes más para 2036

Euskalgintzaren Kontseilua ha presentado el plan 'Reto para la nueva revitalización' con el que pretende dar respuesta a la situación de "emergencia lingüística que viven el euskara y la comunidad vascohablante, y abrir el camino hacia un nuevo ciclo". El objetivo marcado es duplicar el ritmo de euskaldunización y lograr 300 000 nuevos hablantes de euskara para 2036.

En una rueda de prensa en Martin Ugalde Kultur Parkea de Andoain, los responsables de Euskaldunon Kontseilua, Idurre Eskisabel y Manex Mantxola, han explicado que el reto que plantean debe ser asumido por "la sociedad en su conjunto: el ámbito del euskara, las instituciones, los agentes sociales y políticos, y, por supuesto, las personas euskaltzales y toda la ciudadanía que desean garantizar un futuro al euskara".

La propuesta se basa en el amplio consenso social 'Batuz Aldatu', suscrito por más de 140 agentes sociales. "Lo diagnósticos más recientes han evidenciado una desaceleración del proceso de normalización y revitalización, e incluso un alto riesgo de retroceso si no se actúa", han advertido.

Así, uno de los pilares principales del reto es lograr 300 000 nuevos hablantes de euskara en un plazo de diez años. "Actualmente se ganan unos 15 000 hablantes al año en el conjunto de Euskal Herria, pero no es suficiente para superar la desaceleración y poner en marcha un nuevo ciclo de revitalización", han señalado Mantxola.



Para duplicar el ritmo de euskaldunización, se han fijado objetivos específicos por territorios y ámbitos administrativos, teniendo en cuenta las distintas realidades sociolingüísticas y la progresividas; en la Comunidad Autónoma Vasca se debería pasar de los 13 000 nuevos hablantes actuales al año a 25 000; en Navarra, de 1500 a 3700; y en Iparralde, de 440 a 1300.



En cuanto al uso, se plantea "superar el umbral del 20 % de uso declarado en los próximos diez años; es decir, ganar casi cinco puntos desde el actual 15,3%". El reto busca "aumentar el conocimiento para multiplicar y consolidar las oportunidades de uso, y elevar el uso no solo como garantía de vitalidad de la lengua, sino también como motor para reforzar el conocimiento".

Cinco líneas de actuación

Según Eskisabel, el plan es "ambicioso, como corresponde a un cambio de tendencia, pero también viable". En este camino, plantea actuar en cinco ámbitos estratégicos. El primero es la educación reglada, con el objetivo de afrontar el reto de lograr 180 000 nuevos hablantes completos en una década a través de este ámbito.

El segundo ámbito estratégico es la euskaldunización y alfabetización de personas adultas. El reto es crear 120 000 nuevos hablantes completos en una década: 100 000 en la CAV, 14.800 en Navarra y 5.200 en Iparralde. Para lograr este objetivo, se considera "imprescindible" la gratuidad de los estudios de euskara, la creación de una nueva agencia que coordine la actuación de instituciones y agentes sociales, el aumento de recursos y facilidades para la acogida lingüística de personas migrantes, y el impulso de normativas y planes que refuercen la presencia del euskara en el ámbito laboral.



La tercera clave son los recursos necesarios para hacer posibles las medidas. En este sentido, se pide una mayor inversión destinada a las políticas lingüísticas de normalización del euskara, elevando de la media actual de 0,45 % de los gobierno al 2% del presupuesto consolidado, "extendiendo además la responsabilidad de la política lingüística a todos los niveles institucionales: gobiernos, diputaciones, ayuntamientos y otros organismos".



El cuarto ámbito que recoge el documento es el de la arquitectura jurídica. "Es necesario un salto en la arquitectura jurídica del euskara". A su entender, "para poder desarrollar políticas lingüísticas eficaces, sostenibles y con garantías que impulsen un nuevo ciclo de normalización y revitalización, el euskara necesita la oficialidad plena en todo Euskal Herria".



Y por último, la quinta línea de actuación propone "construir de forma integral y transversal las condiciones reales para vivir en euskara; es decir, un ecosistema completo en euskara: en la cultura, el ocio, el entorno digital, y en todo el tejido social". Para ello, además de las políticas públicas, será imprescindible "un compromiso social activo, fuerte y organizado; será fundamental que cada euskaltzale tome conciencia, se empodere y se organice".



La propuesta se basa en experiencias de diversas comunidades lingüísticas minorizadas a nivel internacional, tomando como referencia estrategias de Gales, Cataluña y Galicia.