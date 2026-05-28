Detenido un hombre residente en Navarra acusado de matar un joven en La Rioja

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 31 años residente en Navarra como presunto autor de la muerte a golpes de un joven de 26 años en la localidad riojana de Fuenmayor, según ha informado la Delegación del Gobierno en La Rioja en una nota.

El suceso ha ocurrido hacia las 00:43 horas de este jueves, en una zona céntrica de Fuenmayor, a unos 14 kilómetros de Logroño.

Al llegar al lugar del suceso, los agentes han localizado en el suelo a un varón gravemente herido. Los agentes han asistido de urgencia a la víctima en el mismo lugar de los hechos, pero, poco después, ha fallecido como consecuencia de las heridas sufridas.

La víctima es un varón de 26 años, natural de Portugal y residente en Logroño.

El presunto autor de la agresión reside en una localidad de Navarra que la Guardia Civil no ha detallado y ha sido detenido en el lugar de los hechos.

Además, una mujer ha resultado herida y trasladada a un centro hospitalario.

La Guardia Civil de La Rioja se ha hecho cargo de la investigación, para esclarecer las causas y circunstancias de este suceso.