Nafarroan bizi den gizon bat atxilotu dute Errioxan gazte bat hiltzea egotzita

Erasoa Fuenmayorren gertatu da, Logroñotik 14 kilometrora. Hildakoaz gain, emakume bat zauritu da eta ospitaleratu egin dute. 

28/5/2026
Guardia Zibila gertakarien lekuan. Argazkia: Errioxako Guardia Zibila
Agentziak | EITB

Guardia Zibilak Nafarroan bizi den 31 urteko gizon bat atxilotu du Errioxan 26 urteko gizon bat kolpeka hiltzea leporatuta, Espainiako Gobernuak Errioxan duen ordezkaritzak emandako datuen arabera. 

Erasoa bart gertatu da Fuenmayorren, Logroñotik 14 kilometrora, eta kalean. 

Erasoa gertatu den tokira joan diren guardia zibilek gizona lurrean  aurkitu dute, larri, eta suspertzen ahalegindu badira ere, hil egin da.

Biktimak 26 urte zituen eta sortzez portugaldarra bazen ere, Logroñon bizi zen.

Ustezko erasotzailea Nafarroako bizilaguna da eta tokian bertan atxilotu du Guardia Zibilak. Oraingoz, ez dute zehaztu Nafarroako zein herritan bizi den.

Hildakoaz gain, emakume bat zauritu da eta ospitalera eraman dute. 

Guardia Zibilak ikerketa abiatu du gertatutakoaren nondik norakoak argitzeko. 

