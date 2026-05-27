Bero-boladak 14 hildako utzi ditu EAEn Osasun Ministerioaren arabera
Osakidetzak, gainera, 72 pertsona artatu ditu joan den asteburutik tenperatura altuekin lotutako arazoengatik, nahiz eta kasu gehienak arinak izan diren.
Europa osoan sufritzen ari garen bero-boladak 14 pertsonaren heriotza eragin dezake EAEn Carlos III.a Osasun Institutuaren Eguneko Hilkortasuna Monitorizatzeko Sistemaren (Momo) kalkuluen arabera.
Datuek maiatzaren 22tik 27ra bitartean tenperatura altuek eragin dezaketen hilkortasun-tasa jasotzen dute. Momoren arabera, larunbata izan zen egunik kritikoena, beroarekin zerikusia izan zezaketen lau heriotzarekin. Igandean, astelehenean eta asteartean hiru heriotza zenbatu ziren, eta ostiralean bat.
Momo sistemak ez ditu baieztatutako heriotzak zenbatzen; aitzitik, kalkulu estatistiko bat egiten du , hilkortasun-datuak eta osasunerako arriskutzat jotzen diren tenperatura-atalaseak elkartuz.
Gainera, erakundeak gogorarazi du 2025eko udak 126 heriotza utzi zituela EAEn, maiatzaren 15etik irailaren 15era bitartean, aurreko urtean baino 63 gehiago.
70 osasun-arreta baino gehiago egun gutxitan
Tenperatura altuek ere osasun-arreta zerbitzuak gainezka jarri dituzte. Osakidetzak emandako datuen arabera, larrialdietako zerbitzuek 72 pertsona artatu dituzte beroaren ondorioz.
Kasu gehienak arinak izan dira, zorabioak, nekea edota desorientazioa bezalako sintomekin lotutakoak. Kaltetutako gehiengoak tokian bertan artatu dira, baina batzuk ospitalera eraman behar izan dituzte, jarraipen medikoa egiteko. Bizkaian eta Gipuzkoan erregistratu dira gorabehera gehienak.
Osasun-agintariek kontu handiz ibiltzeko gomendioa egin dute, bereziki adinekoen, lau urtetik beherakoen, haurdun dauden emakumeen, gaixo kronikoen eta aire zabalean jarduera fisikoa egiten dutenen artean.
