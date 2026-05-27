Albiste izango dira: Alerta laranja beroagatik, polemika Flotillaren ongietorrian izandako istiluengatik eta Zapateroren agerraldia, atzeratua
Hauek dira ostegun honetako, 2026ko maiatzaren 27an, lerroburu nagusiak:
- Bero-boladak zazpigarren eguna gaur: Bero egingo du gaur ere Euskal Herrian eta, Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzak alerta laranja ezarri du gaur eta biharko, tenperatura altu iraunkorrengatik. Tenperatura maximoak 35 graduraino iritsiko dira zenbait tokitan.
- Flotillaren ongietorriaren inguruko polemika: Joan den larunbatean Global Sumud Flotillako kideen harreran izandako istiluen soka ez da oraindik eten. Asteartean Bingen Zupiria Segurtasun sailburuak onartu zuen akatsak egon zirela Ertzaintzak Loiun izandako jardunean, baina ukatu egin zuen motibazio politikorik egotea atzean.
- Zapateroren agerraldia, atzeratua: Ekainaren 2tik ekainaren 17 eta 18ra atzeratu du Jose Luis Calama epaileak Jose Luis Rodriguez Zapaterok Plus Ultra auzian ikertu gisa egin beharreko agerraldia. Horren abokatuak denbora eskatu zion auzia ongi aztertzeko eta bi asteko epea eman dio. Aldaketa honek egutegi politikoa baldintzatuko du.
Bost kilometrorainoko auto-ilarak sortu dira N-1 errepidean, Andoainen, bi ibilgailuk talka eginda
Bi erreietako bat itxita dago, eta, ondorioz, ilara luzeak sortzen ari dira zonaldean.
Senegalen hildako arrantzale lekeitiarraren familiak laguntza eskatu du gorpua aberriratzeko
Lekeitioko 45 urteko arrantzale bat hil zen duela sei egun Senegalen, Dakar inguruko uretan. Ordutik, haren familia zain dago gorpua aberriratzeko; izapide burokratikoen eta Senegalgo portuetako traben ondorioz, itsasontzian jarraitzen du gorpuak. Bermeoko ATUNSA enpresako langile bat zen.
Lagako hondartzako aparkalekua uda osoan egongo da zabalik
Hondartzaren inguruko ingurumena birsortzeko lanak udazkenera arte atzeratuko dira, Espainiako Gobernuaren Bizkaiko ordezkariordeak jakinarazi duenez.
Harrera-familiek ere kontziliaziorako laguntzak jasoko dituzte aurrerantzean
Seme-alabak edo mendeko senitartekoak zaintzeko langileak kontratatzen dituztenei edota eszedentzia edo lanaldi-murrizketa eskatzen dutenei ematen zaizkien laguntzak arautzen dituen dekretu berri bat onartu du Eusko Jaurlaritzak.
Lau urteko ume bat ospitalera eman dute, Bilboko Pagasarribide eskolan bero-kolpe izan ondoren
Ikastetxeko Guraso Elkarteak salatu du azpiegiturak zaharkituta daudela eta ez daudela prestatuta bero sapa hauei aurre egiteko. Esan dutenez, arazoa orokorra da Bilboko sare publikoko eskoletan.
Adimen artifizialaren lege berriaren hamar gako eta adibide
Ministroen Kontseiluak lege-proiektu bat onartu du teknologia horren erabilera gizartearentzat "etikoa, inklusiboa eta onuragarria" izan dadin bermatzeko.
Donostiako Udalak hondartzen denboraldia aurreratzea aztertuko du, egun hauetako erreskateen ondoren
Jon Insausti alkateak adierazi duenez, hondartza denboraldia lehenago hasi behar den aztertuko da, edo agian zerbitzu zehatz batzuk, gune puntual batzuetan, baina hori datorren urteko aurrekontuen araberakoa izango dela azpimarratu du. Halaber, seinaletika indartzearen eta megafonia zerbitzuak lehenago aktibatzearen alde agertu da, Saguesen, esaterako, "arriskutsuak izan daitezkeen korronte konplikatuak" daudelako.
77 urteko gizon bat hil da Donostiako Ondarreta hondartzan
Larrialdi zerbitzuek goizeko 10:30ak pasatxoan jaso dute abisua. Hondartzan zeuden hainbat herritarrek atera dute gizonezkoa uretatik, baina erreskate taldeek ezin izan dute ezer egin, haren bizitza salbatzeko.
Datorren urtetik aurrera Bero Plana maiatzaren 15era aurreratzea aztertzen ari da Eusko Jaurlaritza
Guillermo Herrero Eusko Jaurlaritzako Osasun Publikoko zuzendariaren hitzetan, "txipa aldatzen hasi behar dugu denok, eta pentsatzen, lehen uztailekoak edo abuztukoak ziren tenperaturak maiatza-ekainean izango ditugula".