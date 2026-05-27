Albiste izango dira: Alerta laranja beroagatik, polemika Flotillaren ongietorrian izandako istiluengatik eta Zapateroren agerraldia, atzeratua

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Hauek dira ostegun honetako, 2026ko maiatzaren 27an, lerroburu nagusiak:

- Bero-boladak zazpigarren eguna gaur: Bero egingo du gaur ere Euskal Herrian eta, Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzak alerta laranja ezarri du gaur eta biharko, tenperatura altu iraunkorrengatik. Tenperatura maximoak 35 graduraino iritsiko dira zenbait tokitan. 

- Flotillaren ongietorriaren inguruko polemika: Joan den larunbatean Global Sumud Flotillako kideen harreran izandako istiluen soka ez da oraindik eten. Asteartean Bingen Zupiria Segurtasun sailburuak onartu zuen akatsak egon zirela Ertzaintzak Loiun izandako jardunean, baina ukatu egin zuen motibazio politikorik egotea atzean. 

Zapateroren agerraldia, atzeratua: Ekainaren 2tik ekainaren 17 eta 18ra atzeratu du Jose Luis Calama epaileak Jose Luis Rodriguez Zapaterok Plus Ultra auzian ikertu gisa egin beharreko agerraldia. Horren abokatuak denbora eskatu zion auzia ongi aztertzeko eta bi asteko epea eman dio. Aldaketa honek egutegi politikoa baldintzatuko du. 

 

Donostiako Udalak hondartzen denboraldia aurreratzea aztertuko du, egun hauetako erreskateen ondoren

Jon Insausti alkateak adierazi duenez, hondartza denboraldia lehenago hasi behar den aztertuko da, edo agian zerbitzu zehatz batzuk, gune puntual batzuetan, baina hori datorren urteko aurrekontuen araberakoa izango dela azpimarratu du. Halaber, seinaletika indartzearen eta megafonia zerbitzuak lehenago aktibatzearen alde agertu da, Saguesen, esaterako, "arriskutsuak izan daitezkeen korronte konplikatuak" daudelako.

