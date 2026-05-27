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Será noticia: alerta naranja por calor, polémica por los incidentes en la bienvenida de la Flotilla y la comparecencia de Zapatero, aplazada

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.

Amanecer hoy en Zarautz. Foto: Irune Lizarralde Aizpurua.
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Alerta laranja beroagatik, polemika Flotillaren ongietorrian izandako istiluengatik eta Zapateroren agerraldia, atzeratua
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EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 27 de mayo de 2026:

- Séptimo día de calor: El calor sofocante tendrá continuidad durante este miércoles y la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco ha activado la alerta naranja por riesgo de temperaturas altas persistentes durante toda la jornada, que alcanzarán los 35 grados en algunas zonas del territorio.

- Polémica en torno a la bienvenida de la Flotilla: Sigue alargándose la sombra de los incidentes del pasado sábado en la recepción de los miembros de la Flotilla Global Sumud. El martes el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, admitió que hubo errores en la actuación de la Ertzaintza en Loiu, pero negó que haya una motivación política detrás. 

- La comparecencia de Zapatero, aplazada: El juez José Luis Calama ha aplazado del 2 de junio al 17 y 18 de junio la comparecencia como investigado de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra, cuyo abogado le pidió tiempo para estudiar bien el caso. Este cambio condicionará el calendario político. 

 

Olas de calor Alertas Meteorológicas Ertzaintza Gobierno Vasco Corrupción Política Psoe Sociedad

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18:00 - 20:00
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Hace  min.

El Ayuntamiento de San Sebastián estudiará adelantar la temporada de playas tras los rescates de estos días

El alcalde Jon Insausti ha indicado que se analizará si hay que empezar antes la temporada de playas o tal vez algunos servicios concretos en algunas zonas puntuales pero ha subrayado que ello dependerá de los presupuestos del año que viene. También se ha mostrado partidario de reforzar la señalética y activar antes los servicios de megafonía en zonas como la de Sagüés, donde hay "corrientes complicadas que pueden llegar a ser peligrosas".

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