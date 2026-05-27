Será noticia: alerta naranja por calor, polémica por los incidentes en la bienvenida de la Flotilla y la comparecencia de Zapatero, aplazada

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 27 de mayo de 2026:

- Séptimo día de calor: El calor sofocante tendrá continuidad durante este miércoles y la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco ha activado la alerta naranja por riesgo de temperaturas altas persistentes durante toda la jornada, que alcanzarán los 35 grados en algunas zonas del territorio.

- Polémica en torno a la bienvenida de la Flotilla: Sigue alargándose la sombra de los incidentes del pasado sábado en la recepción de los miembros de la Flotilla Global Sumud. El martes el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, admitió que hubo errores en la actuación de la Ertzaintza en Loiu, pero negó que haya una motivación política detrás.

- La comparecencia de Zapatero, aplazada: El juez José Luis Calama ha aplazado del 2 de junio al 17 y 18 de junio la comparecencia como investigado de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra, cuyo abogado le pidió tiempo para estudiar bien el caso. Este cambio condicionará el calendario político.