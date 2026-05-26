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Trasladada al hospital una niña de cuatro años debido a un golpe de calor en la escuela Pagasarribide de Bilbao

La AMPA del centro denuncia que las infraestructuras no son las adecuadas para hacer frente al calor y la situación es "insostenible". Además, añade que es un problema generalizado en los centros de la red pública de Bilbao.

pagasarribide bilbo beroa

Imagen del centro público Pagasarribide de Bilbao. Foto: EITB

Euskaraz irakurri: Lau urteko ume bat ospitalera eman dute, Bilboko Pagasarribide eskolan bero-kolpe izan ondoren
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EITB

Última actualización

Una niña de cuatro años de edad ha sido trasladada en ambulancia a un centro hospitalario debido a un golpe de calor en la escuela pública Pagasarribide de Bilbao. La menor, tras recibir asistencia, se ha recuperado y ha sido trasladada a su domicilio.

Según ha denunciado la Asociación de Padres y Madres (AMPA) del centro, se trata del tercer incidente registrado por el calor en pocos días. El viernes pasado, otro menor fue trasladado al Hospital de Basurto por las mismas causas y ayer lunes, un niño de tres años sufrió un mareo. 

La portavoz de la AMPA, Garazi Andrés, ha denunciado que la situación es "insostenible" y ha señalado que no se trata de un problema aislado de este centro, sino de una situación generalizada en numerosos colegios de la red pública de Bilbao.. "Están jungando con la salud de los menores y de los trabajadores del centro". 

18:00 - 20:00

Alerta naranja 

Euskalmet avisa de que la ola de calor seguirá al menos hasta el jueves. Mañana, podría bajar algo la temperatura en algunos puntos del litoral, pero el calor volverá a apretar en el resto del territorio, con máximas de 30-36 grados. La del jueves será otra jornada similar a las precedentes.

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco mantiene activados avisos amarillo por altas temperaturas y por riesgo de incendios forestales, y mañana elevará a naranja el nivel de alerta por temperaturas altas persistentes.

Titulares de Hoy Educación Olas de calor Gobierno Vasco Bilbao Sociedad

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