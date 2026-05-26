Una niña de cuatro años de edad ha sido trasladada en ambulancia a un centro hospitalario debido a un golpe de calor en la escuela pública Pagasarribide de Bilbao. La menor, tras recibir asistencia, se ha recuperado y ha sido trasladada a su domicilio.



Según ha denunciado la Asociación de Padres y Madres (AMPA) del centro, se trata del tercer incidente registrado por el calor en pocos días. El viernes pasado, otro menor fue trasladado al Hospital de Basurto por las mismas causas y ayer lunes, un niño de tres años sufrió un mareo.

La portavoz de la AMPA, Garazi Andrés, ha denunciado que la situación es "insostenible" y ha señalado que no se trata de un problema aislado de este centro, sino de una situación generalizada en numerosos colegios de la red pública de Bilbao.. "Están jungando con la salud de los menores y de los trabajadores del centro".