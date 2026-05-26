Retenciones en la Avanzada en sentido Bilbao tras un accidente de moto en los túneles de Artaza
Un accidente de moto ha provocado el corte de un carril en la BI-637 Avanzada, en Leioa, en sentido Bilbao y se registran retenciones de hasta 4 km. Problemas también en la N-1 en Tolosa, sentido Irun, tras la colisión entre un autobús y un turismo. No hay heridos, aunque se registran 3 km de retenciones.
Un accidente de moto registrado este lunes en la BI-637 Avanzada, a la altura del kilómetro 12 en Leioa (Bizkaia), ha provocado afecciones al tráfico en sentido Bilbao.
El siniestro ha obligado inicialmente al corte total de la calzada en ese tramo, según ha informado el servicio de Tráfico del Gobierno Vasco.
La incidencia se ha producido en un punto de la vía que suele presentar alta intensidad circulatoria en horas punta, lo que ha derivado en retenciones en dirección a Bilbao.
Posteriormente, se ha reabierto un carril aunque las retenciones se mantienen. A las 08:45 eran de 4 kms.
Retenciones en la N-1 en Tolosa
Te puede interesar
Nuevo positivo por hantavirus en una de las personas aisladas en el Hospital Gómez Ulla, aunque se mantiene asintomático
Se trata de un "contacto estrecho" que fue localizado gracias al rastreo "epidemiológico" activado tras el brote en el 'Hondius'.
El Ayuntamiento y las cuadrillas de blusas y neskas modifican los paseíllos de fiestas de Vitoria-Gasteiz
La Comisión desfilará a la ida, mientras que la Federación lo hará a la vuelta.
Será noticia: Calor sofocante, comparecencia de Zupiria por la actuación de la Ertzaintza en Loiu y la legislatura de Sánchez, ¿en peligro?
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Una avería en un tren de Metro Bilbao provoca retrasos la noche del lunes
El servicio se ha restablecido con normalidad a primera hora del martes. La incidencia se registró aproximadamente a las 21:15 horas entre las estaciones de Abando y Casco Viejo. Según informó Metro Bilbao, se registraron retrasos generalizados en toda la red.
Familias de escolares de Basauri convocan una cacerolada el jueves para pedir "una comida digna" en los comedores
Las Asociaciones de Padres y Madres (Ampas) de Basauri han advertido al Departamento de Educación que, "por encima" de "cocina central o cocinas verticales" reclaman "que la comida en sí cambie de verdad".
En el centro IES Luis Briñas de Santutxu han impartido hoy algunas clases en el pasillo por el calor extremo en las aulas
Según ha podido saber EITB, las aulas están a 35 grados. Por ello, han tenido que adelantar la jornada intensiva a esta semana.
La ciudadanía de Pamplona podrá valorar y hacer aportaciones a dos propuestas para resignificar el Monumento a los Caídos
Los proyectos ‘Harriak Hitz’ e ‘Itzaletik Argira’ han sido seleccionadas por el jurado entre los 21 trabajos que se postularon al concurso para la transformación del Monumento a los Caídos y ahora es el turno de la ciudadanía de Pamplona valorar ambas opciones mediante un proceso participativo previsto para el 10 de junio.
Basauri incorporará el primer modelo mixto de cocinas escolares
La localidad vizcaína de Basauri será el primer municipio de Euskadi en desplegar un modelo mixto de cocinas escolares, que integrará cocinas 'in situ' y una cocina zonal, para elaborar la comida de un total de siete centros públicos.
El alumnado de Iparralde podrá hacer una especialidad del Baxoa y parte de la prueba oral en euskera, a partir de 2028
Así lo ha anunciado el ministro francés de Educación, Edouard Geffray, en una entrevista concedida anoche a un medio de comunicación. Asimismo, ha destacado que gracias a ese cambio la educación bilingüe tendrá un marco legal.