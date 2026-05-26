Retenciones en la Avanzada en sentido Bilbao tras un accidente de moto en los túneles de Artaza

Un accidente de moto registrado este lunes en la BI-637 Avanzada, a la altura del kilómetro 12 en Leioa (Bizkaia), ha provocado afecciones al tráfico en sentido Bilbao.

El siniestro ha obligado inicialmente al corte total de la calzada en ese tramo, según ha informado el servicio de Tráfico del Gobierno Vasco.

La incidencia se ha producido en un punto de la vía que suele presentar alta intensidad circulatoria en horas punta, lo que ha derivado en retenciones en dirección a Bilbao.

Posteriormente, se ha reabierto un carril aunque las retenciones se mantienen. A las 08:45 eran de 4 kms.

Retenciones en la N-1 en Tolosa

Una colisión entre un turismo y un autobús a la altura de Tolosa complica la mañana en la N-1 en sentido Irun. Afortunadamente, no hay que lamentar heridos.

Sin embargo, se están registrando retenciones debido a que los vehículos accidentados obstaculizan uno de los carriles, que permanece cortado.