El Ayuntamiento y las cuadrillas de blusas y neskas modifican los paseíllos de fiestas de Vitoria-Gasteiz
Novedades en las kalejiras de las fiestas de Vitoria-Gasteiz. El Ayuntamiento, la Comisión y la Federación de Blusas y Neskas han llegado a un acuerdo que modifica los paseíllos de fiestas de Vitoria-Gasteiz, para realizar una única 'kalejira' que saldrá del cruce de la calle Fueros con Olaguibel para recorrer Ortiz de Zárate, Florida, Dato y terminar en Postas, aunque seguirán desfilando de manera separada.
Según ha trasladado la concejala de Cultura, Sonia Díaz de Corcuera, los vehículos de las cuadrillas abandonarán la ruta en la calle Dato, desviándose por General Álava, mientras que blusas y neskas continuarán a pie hasta Postas. En cuanto a los horarios, la Comisión saldrá a las 17.00 horas y la Federación a las 19.30 horas.
Proceso de mediación
Este cambio surge del proceso de mediación impulsado por el Departamento de Cultura en 2024, donde una de las conclusiones fue la necesidad de revisar los paseillos. Asimismo, desde Policía Local también se propuso repensar el recorrido por motivos de seguridad, tráfico y gestión de emergencias.
"Tras meses de aportaciones y debate constructivo, se ha alcanzado un acuerdo que modifica una de las partes más emblemáticas de nuestras fiestas. Hace años que no hay toros en la ciudad y, por tanto, el concepto ida y vuelta había perdido sentido, los paseillos, tal y como estaban, dificultaban las labores de seguridad y gestión de emergencias, y había puntos en los que no tenían público. Esta renovada kalejira busca solventar todo esto y garantizar que la tradición y el disfrute continúen", ha argumentado Díaz de Corcuera.
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