Nuevo positivo por hantavirus en una de las personas aisladas en el Hospital Gómez Ulla, aunque se mantiene asintomático

El Ministerio de Sanidad confirmó este lunes por la tarde-noche un nuevo positivo por hantavirus, tras las pruebas PCR realizadas a los españoles que permanecen en cuarentena en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.

Se trata de un "contacto estrecho" que fue localizado gracias al rastreo "epidemiológico" que se activó tras el brote abordo del crucero Hondius, según han trasladado desde el Ministerio de Salud. El paciente se mantiene asintomático.

Bajo vigilancia

La persona contagiada ha estado bajo "vigilancia clínica" y aislada desde que llegó al centro sanitario, de acuerdo con los protocolos del Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida (SIAPR).

Después de confirmarse el positivo, ha sido trasladado a la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UATAN), donde permanecerá "bajo supervisión" con "medidas de bioseguridad". Según ha explicado Sanidad, debido a la cuarentena y al aislamiento de los pasajeros, no supone un riesgo para la población general "ni altera las medidas de respuesta epidemiológica actualmente en marcha".