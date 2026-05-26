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Nuevo positivo por hantavirus en una de las personas aisladas en el Hospital Gómez Ulla, aunque se mantiene asintomático

Se trata de un "contacto estrecho" que fue localizado gracias al rastreo "epidemiológico" activado tras el brote en el 'Hondius'.
Autocares de la UME con los ciudadanos españoles evacuados del crucero MV Hondius fondeado cerca del puerto de Granadilla, a 10 de mayo de 2026, en Granadilla de Abona, Tenerife, Islas Canarias (España). El operativo de evacuación del crucero MV Hondius con hantavirus está dispuesto para comenzar las operaciones de desembarco y traslado de los pasajeros a sus respectivos países. Europa Press Canarias / Europa Press 10 MAYO 2026 HANTAVIRUS; 10/5/2026
Imagen de la vigilancia por el brote de hantavirus. Foto: Europa Press
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EITB

Última actualización

El Ministerio de Sanidad confirmó este lunes por la tarde-noche un nuevo positivo por hantavirus, tras las pruebas PCR realizadas a los españoles que permanecen en cuarentena en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.

Se trata de un "contacto estrecho" que fue localizado gracias al rastreo "epidemiológico" que se activó tras el brote abordo del crucero Hondius, según han trasladado desde el Ministerio de Salud. El paciente se mantiene asintomático.

Bajo vigilancia

La persona contagiada ha estado bajo "vigilancia clínica" y aislada desde que llegó al centro sanitario, de acuerdo con los protocolos del Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida (SIAPR).

 Después de confirmarse el positivo, ha sido trasladado a la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UATAN), donde permanecerá "bajo supervisión" con "medidas de bioseguridad". Según ha explicado Sanidad, debido a la cuarentena y al aislamiento de los pasajeros, no supone un riesgo para la población general "ni altera las medidas de respuesta epidemiológica actualmente en marcha".

Hantavirus Sociedad

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