En el centro IES Luis Briñas de Santutxu han impartido hoy algunas clases en el pasillo por el calor extremo en las aulas
Según ha podido saber EITB, las aulas están a 35 grados. Por ello, han tenido que adelantar la jornada intensiva a esta semana.
En el centro IES Luis Briñas de Santutxu las altas temperaturas han provocado que algunas clases se hayan dado hoy en el pasillo, según ha podido saber EITB Media.
La AMPA del centro, por su parte, ha confirmado que las aulas están a 35 grados y los episodios de calor se suelen repetir en los meses de mayo, junio, septiembre y octubre.
Por ello, según fuentes del Departamento de Educación, han tenido que adelantar la jornada intensiva a esta semana —entrarán a las 08:00 horas (media hora antes del horario habitual) y saldrán a las 14:00 horas en vez de a las 16:20—.
Al parecer, el edificio tiene una protección especial y no les dan soluciones para hacer frente al calor, según han denunciado.
Además, Educación ha encargado la instalación de toldos en el centro, pero actualmente se encuentra en fase de fabricación.
Asimismo, se están analizando y valorando otros necesidades puntuales derivadas de la situación de calor en diferentes centros educativos.
Antecedentes
El problema no es nuevo, y ya en el año 2008 se detectó esta deficiencia en la evaluación de riesgos realizada por el SPRL. A lo largo de los años ha habido diversos requerimientos de actuación, que han conllevado la redacción de varios informes La AMPA es conocedora de los informes realizados en los años 2009, 2017, 2023 y 2025, y también tiene constancia de que, al menos, el informe del año 2017 fue remitido al Ayuntamiento de Bilbao.
Así las cosas, han reclamado una solución urgente, un plan de climatización y aislamiento eficaz, que se ejecute en la mayor brevedad y "permita terminar con la situación de desprotección del alumnado".
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