Santutxuko Luis Briñas BHI ikastetxean pasilloetan eman dituzte gaur eskolak, ikasgeletan bero jasanezina zegoelako
EITBk jakin ahal izan duenez, 35 gradu zeuden ikasgeletan. Hori dela eta, ordutegi jarraitua aste honetara aurreratu behar izan dute.
Muturreko beroa dela eta, eskola batzuk korridoreetan eman behar izan dituzte gaur Santutxuko Luis Briñas BHI ikastetxean, EITB Mediak jakin duenez.
Zentro horretako guraso elkarteak jakitera eman du 35 gradu zeudela ikasgeletan. Gogorarazi dutenez, gaurkoa ez da horrelako egoera baten aurrean dauden lehen aldia izan, maiatzean, ekainean, irailean eta urrian ohikoa bihurtu baita zentro horretako ikasgeletan bero sapa egotea.
Horregatik, Hezkuntza Sailaren iturrien arabera, aste honetara aurreratu behar izan dute ordutegi jarraitua —08:00etan sartuko dira (ohi baino ordu erdi lehenago) eta 14:00etan irtengo dira, 16:20an atera beharrean—.
Salatu dutenez, eraikinak babes berezia du, eta oraingoz inork ez die beroari aurre egiteko irtenbiderik eman.
Gainera, Sailak ikastetxean toldoak jartzeko enkargua egin du, baina oraindik fabrikazio fasean daude.
Bestalde, beste zenbait ikastetxetan beroak eragindako arazoak konpontzeko bideak ere bilatzen omen dabiltza..
Aurrekariak
Santutxuko ikastetxe horretako arazoa ez da berria, 2008tik baitaude kontu horrekin bueltaka. Urteetan zehar hainbat jarduketa eskakizun izan dira, eta, ondorioz, zenbait txosten idatzi behar izan dituzte. Guraso elkarteak 2009an, 2017an, 2023an eta 2025ean egindako txostenen berri izan du, eta jakin du, besteak beste, 2017ko txostena Bilboko Udalari bidali ziotela
Gauzak horrela, premiazko konponbide bat eskatu dute, klimatizazio eta isolamendu plan eraginkor bat, ahalik eta lasterren gauzatuko dena eta "ikasleen babesgabetasun egoerarekin amaitzeko aukera emango duena".
Zure interesekoa izan daiteke
Iruñeko herritarrek Erorien Monumentua eraberritzeko bi proposamen baloratu eta ekarpenak egin ahal izango dituzte
Epaimahaiak "Harriak Hitz" eta "Itzaletik Argira" proiektuak aukeratu ditu Erorien Monumentua eraldatzeko lehiaketara aurkeztu ziren 21 lanen artean, eta orain Iruñeko herritarren txanda izango da, ekainaren 10erako aurreikusitako parte-hartze prozesu baten bidez horiek baloratu eta ekarpenak eigteko.
Basaurin estreinatuko dute zazpi ikastetxeri zerbitzua emango dion lehen sukalde zonala
Basaurin ezarriko dute EAEn, lehen aldiz, eskola sukaldeen eredu mistoa, eskoletako sukaldeak eta sukalde zonala integratuko dituena. Guztira, zazpi ikastetxe publikoren bazkaria prestatuko dute elkarrekin.
Tabakoarekin lotutako heriotza tasa % 98 hazi da emakumeen artean Euskadin, 2001 eta 2020 bitartean
Bereziki, 55 eta 74 urte bitarteko emakumeen taldeak sortzen du kezka, horien artean eguneroko kontsumoa % 3,8 tik % 15era igaro baita 2004tik eta 2023ra.
2028tik aurrera, Baxoako espezialitate bat eta ahozko probaren zati bat euskaraz egin ahalko dute Ipar Euskal Herriko ikasleek
Edouard Geffray Frantziako Hezkuntza ministroak egin du iragarpena, bart, hedabide bati eskaini dion elkarrizketan. Aldaketa horrekin hezkuntza elebidunak legezko markoa izango duela nabarmendu du.
Epaimahaiak Tuterako jaietako kartel irabazlea erretiratu du adimen artifizialaren bidez sortutakoa izateagatik
Erabakia aho batez hartu du epaimahaiak astelehen honetan egindako bileran. Halaber, Raul Lopezen "Timbaleros de Tudela" lanari eman dio lehen saria.
Zer dakigu ebolaren Bundibugyo aldaeraren aurka garatzen ari diren txertoez?
Osasun agintariak erlojuaren kontra ari dira lanean ebolaren Bundibugyo aldaeraren agerraldia geldiarazteko txertoak eta tratamenduak aurkitzeko. ‘Zaire’ izeneko aldaera izan da orain arte gehien agertu dena, eta aldaera berri horri aurre egiteko ez dago ez txertorik, ezta onartutako tratamendurik ere.
30 pertsona artatu eta horietako hiru ospitaleratu dituzte Euskadin, asteburuan, tenperatura altuengatik
2 eta 74 urte bitartekoak dira artatutako pertsona guztiak, eta zorabioengatik, nekeagatik eta desorientazioagatik artatu dituzte.
Boston, Kansas City edo Chicago: Munduko Txapelketa antolatzeak hirientzat dakartzan abantailak eta arriskuak
Kirol ekonomialariek adierazi dutenez, Munduko Txapelketa antolatzeak kostu handiak eta buruhauste ugari dakartza hirientzat, arrakasta kasuak dauden arren.
Surflariek erreskate taulak jarri dituzte Zarauzko hondartzan
Edozeinek erabil dezake ur ertzean jarritako erreskate taula horietako bat, erreskate lanetarako. Sorospen zerbitzua ez da datorren ekainaren 1era arte hasiko eta pasa den ostiralean Zarauzko surflariek dozenaka bainulari atera zituzten uretatik.