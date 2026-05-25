Iruñeko herritarrek Erorien Monumentua eraberritzeko bi proposamen baloratu eta ekarpenak egin ahal izango dituzte
Epaimahaiak "Harriak Hitz" eta "Itzaletik Argira" proiektuak aukeratu ditu Erorien Monumentua eraldatzeko lehiaketara aurkeztu ziren 21 lanen artean, eta orain Iruñeko herritarren txanda izango da, ekainaren 10erako aurreikusitako parte-hartze prozesu baten bidez horiek baloratu eta ekarpenak eigteko.
Epaimahaiak Harriak Hitz eta Itzaletik Argira proiektuak aukeratu ditu Erorien Monumentua eraldatzeko lehiaketara aurkeztu ziren 21 lanen artean, eta orain Iruñeko herritarren txanda izango da; ekainaren 10erako aurreikusita dagoen parte-hartze prozesu baten bidez bi aukerak baloratu eta ekarpenak egin ahal izango dituzte iruindarrek.
Ziudadelako Armen Aretoan astelehen honetan egindako ekitaldian jakinarazi dira proposamen hautatuauk. Bertan, hautagaitzen kalitate orokorra nabarmendu da, eta, bereziki, hautatutakoena. Izan ere, lehiaketaren oinarrietan jasotako elementu guztiak bete dituzte, besteak beste, monumentuaren sinbologia desaktibatzea eta museologia-funtzionala egokitzea.
Harriak Hitz proposamenak, Antonio Vaillo i Daniel arkitektoa buru duen taldeak aurkezutakoak, tenpleteak eta kupulako linterna kentzea proposatzen du, eta kriptan sarrera bihurtzen den zokalo handi bat sortzen du. Bideo baten bidez, Guillermo Vazquez arkitekto eta epaimahaikideak azpimarratu du Harriak Hitzen apustua dela bertikaltasunaren aurrean "elementu horizontal handi bat" sartzea. Modu horretan, orain kripta dagoen tokian museorako sarrera kokatuko litzatek zokalo berriak; proposamen horretan memoriaren inguruko elementuak "elkarrekin nahasten dira".
Itzaletik Argira proposamenak, OM ARQ SLP, voilà! estudioak eta Tesela SLk aurkeztutakoak, arkuteriak kentzea, kripta hustea eta kupularen oinarrian kristalezko gorputz bat jartzea proposatzen du. Epaimahaiko kide eta arkitektoa den Carme Pinosek azaldu ditu Itzaletik Argira proposamenaren nondik norakoak eta aurreneko prosamena luzeagoa den bezala, honako hau konpaktuagoa da. Kupularen esku-hartzea planteatzen da kristalezko gorputz baten bidez, eta horrek, eraikinaren 'skyline' -a mantentzen du, aldatu arren, eta "etorkizunari beste ikuspegi bat ematearen" aldeko apustua egiten du.
Ekainaren 10ean jendaurrean jarriko dira bi proposamenak eta ekarpenak egiteko prozesua zabalduko da. Bi astez, formulario baten bidez egin ahal izango dituze proposamenak herriatarrek. Gero, talde irabazleei helaraziko zaizkie, Pilar Pardo Hirigintzako gerenteak azaldu duenez.
Herritarren parte-hartzearen "garrantzia"
Herritarrek behin betiko proposamena aukeratzeari aterik itxi ez zaion arren, Joxe Abaurrea Hirigintzako zinegotziak, hurrengo urratsaren garrantzian jarri du arreta, hau da, herritarren parte-hartzean, eta ziurtatu du “prozesu bizia” dela.
“Prozesu hori demokratizatu nahi da, eta ezin dugu egin herritarrek parte hartzen ez badute eta, gainera, modu aberatsean egin behar dute. Gauza asko daude hemen esateko, eta, nire ustez, oso modu egokian iritsi gara puntu honetara", ziurtatu du zinegotziak.
Obrak hasteko epeak zehazterakoan ere zuhur aritu da, nahiz eta Udalaren nahia legealdia amaitu aurretik hastea den.
Oraingoz, Pardok adierazi du prozeduran Iruñeko Udaletik kontratazio mahai bat egotea aurreikusten dela, eta mahai horretan pertsona adituei kontsultak egin ahal izango zaizkiela; epaimahaiko kideak dagoeneko prest agertu dira hor ere parte hartzeko.
Aurkezpena amaitu ondoren, Marina Curielek, PSNk Iruñeko Udalean duen bozeramaileak, positibotzat jo du urratsa, eta adierazi du Bizikidetza Planaren esparruko baldintzetako bat dela, “Iruñeko bizilagunak oso kezkatuta baitzeuden gorroto diskurtsoen gorakadarekin”.
Iruindarrek behin betiko proiektuan azken hitza izan behar ote duten galdetuta, Curielek adierazi du ados daudela parte-hartze prozesua "modu horretan egitearekin, bataren ala bestearen artean aukeratzeaz harago, ekarpenak egin ahal izatearekin".
Zure interesekoa izan daiteke
Santutxuko Luis Briñas BHI ikastetxean pasilloetan eman dituzte gaur eskolak, ikasgeletan bero jasanezina zegoelako
EITBk jakin ahal izan duenez, 35 gradu zeuden ikasgeletan. Hori dela eta, ordutegi jarraitua aste honetara aurreratu behar izan dute.
Basaurin estreinatuko dute zazpi ikastetxeri zerbitzua emango dion lehen sukalde zonala
Basaurin ezarriko dute EAEn, lehen aldiz, eskola sukaldeen eredu mistoa, eskoletako sukaldeak eta sukalde zonala integratuko dituena. Guztira, zazpi ikastetxe publikoren bazkaria prestatuko dute elkarrekin.
Tabakoarekin lotutako heriotza tasa % 98 hazi da emakumeen artean Euskadin, 2001 eta 2020 bitartean
Bereziki, 55 eta 74 urte bitarteko emakumeen taldeak sortzen du kezka, horien artean eguneroko kontsumoa % 3,8 tik % 15era igaro baita 2004tik eta 2023ra.
2028tik aurrera, Baxoako espezialitate bat eta ahozko probaren zati bat euskaraz egin ahalko dute Ipar Euskal Herriko ikasleek
Edouard Geffray Frantziako Hezkuntza ministroak egin du iragarpena, bart, hedabide bati eskaini dion elkarrizketan. Aldaketa horrekin hezkuntza elebidunak legezko markoa izango duela nabarmendu du.
Epaimahaiak Tuterako jaietako kartel irabazlea erretiratu du adimen artifizialaren bidez sortutakoa izateagatik
Erabakia aho batez hartu du epaimahaiak astelehen honetan egindako bileran. Halaber, Raul Lopezen "Timbaleros de Tudela" lanari eman dio lehen saria.
Zer dakigu ebolaren Bundibugyo aldaeraren aurka garatzen ari diren txertoez?
Osasun agintariak erlojuaren kontra ari dira lanean ebolaren Bundibugyo aldaeraren agerraldia geldiarazteko txertoak eta tratamenduak aurkitzeko. ‘Zaire’ izeneko aldaera izan da orain arte gehien agertu dena, eta aldaera berri horri aurre egiteko ez dago ez txertorik, ezta onartutako tratamendurik ere.
30 pertsona artatu eta horietako hiru ospitaleratu dituzte Euskadin, asteburuan, tenperatura altuengatik
2 eta 74 urte bitartekoak dira artatutako pertsona guztiak, eta zorabioengatik, nekeagatik eta desorientazioagatik artatu dituzte.
Boston, Kansas City edo Chicago: Munduko Txapelketa antolatzeak hirientzat dakartzan abantailak eta arriskuak
Kirol ekonomialariek adierazi dutenez, Munduko Txapelketa antolatzeak kostu handiak eta buruhauste ugari dakartza hirientzat, arrakasta kasuak dauden arren.
Surflariek erreskate taulak jarri dituzte Zarauzko hondartzan
Edozeinek erabil dezake ur ertzean jarritako erreskate taula horietako bat, erreskate lanetarako. Sorospen zerbitzua ez da datorren ekainaren 1era arte hasiko eta pasa den ostiralean Zarauzko surflariek dozenaka bainulari atera zituzten uretatik.