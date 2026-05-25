Memoria historikoa
Iruñeko herritarrek Erorien Monumentua eraberritzeko bi proposamen baloratu eta ekarpenak egin ahal izango dituzte

Itzaletik Argira 'eta' Harriak Hitz 'proposamenak. Argazkiak: Iruñeko Udala.

Agentziak | EITB

Epaimahaiak Harriak Hitz eta Itzaletik Argira proiektuak aukeratu ditu Erorien Monumentua eraldatzeko lehiaketara aurkeztu ziren 21 lanen artean, eta orain Iruñeko herritarren txanda izango da; ekainaren 10erako aurreikusita dagoen parte-hartze prozesu baten bidez bi aukerak baloratu eta ekarpenak egin ahal izango dituzte iruindarrek. 

Ziudadelako Armen Aretoan astelehen honetan egindako ekitaldian jakinarazi dira proposamen hautatuauk. Bertan, hautagaitzen kalitate orokorra nabarmendu da, eta, bereziki, hautatutakoena. Izan ere, lehiaketaren oinarrietan jasotako elementu guztiak bete dituzte, besteak beste, monumentuaren sinbologia desaktibatzea eta museologia-funtzionala egokitzea.

Harriak Hitz proposamenak, Antonio Vaillo i Daniel arkitektoa buru duen taldeak aurkezutakoak, tenpleteak eta kupulako linterna kentzea proposatzen du, eta kriptan sarrera bihurtzen den zokalo handi bat sortzen du. Bideo baten bidez, Guillermo Vazquez arkitekto eta epaimahaikideak azpimarratu du Harriak Hitzen apustua dela  bertikaltasunaren aurrean "elementu horizontal handi bat" sartzea. Modu horretan, orain kripta dagoen tokian museorako sarrera kokatuko litzatek zokalo berriak; proposamen horretan memoriaren inguruko elementuak "elkarrekin nahasten dira".

Itzaletik Argira proposamenak, OM ARQ SLP, voilà! estudioak eta Tesela SLk aurkeztutakoak, arkuteriak kentzea, kripta hustea eta kupularen oinarrian kristalezko gorputz bat jartzea proposatzen du. Epaimahaiko kide eta arkitektoa den Carme Pinosek azaldu ditu Itzaletik Argira proposamenaren nondik norakoak eta aurreneko prosamena luzeagoa den bezala, honako hau konpaktuagoa da. Kupularen esku-hartzea planteatzen da kristalezko gorputz baten bidez, eta horrek, eraikinaren 'skyline' -a mantentzen du, aldatu arren, eta "etorkizunari beste ikuspegi bat ematearen" aldeko apustua egiten du.

Ekainaren 10ean jendaurrean jarriko dira bi proposamenak eta ekarpenak egiteko prozesua zabalduko da. Bi astez, formulario baten bidez egin ahal izango dituze proposamenak herriatarrek. Gero, talde irabazleei helaraziko zaizkie, Pilar Pardo Hirigintzako gerenteak azaldu duenez.

Herritarren parte-hartzearen "garrantzia"

Herritarrek behin betiko proposamena aukeratzeari aterik itxi ez zaion arren, Joxe Abaurrea Hirigintzako zinegotziak, hurrengo urratsaren garrantzian jarri du arreta, hau da, herritarren parte-hartzean, eta ziurtatu du “prozesu bizia” dela.

“Prozesu hori demokratizatu nahi da, eta ezin dugu egin herritarrek parte hartzen ez badute eta, gainera, modu aberatsean egin behar dute. Gauza asko daude hemen esateko, eta, nire ustez, oso modu egokian iritsi gara puntu honetara", ziurtatu du zinegotziak.

Obrak hasteko epeak zehazterakoan ere zuhur aritu da, nahiz eta Udalaren nahia legealdia amaitu aurretik hastea den. 

Oraingoz, Pardok adierazi du prozeduran Iruñeko Udaletik kontratazio mahai bat egotea aurreikusten dela, eta mahai horretan pertsona adituei kontsultak egin ahal izango zaizkiela; epaimahaiko kideak dagoeneko prest agertu dira hor ere parte hartzeko.

Aurkezpena amaitu ondoren, Marina Curielek, PSNk Iruñeko Udalean duen bozeramaileak, positibotzat jo du urratsa, eta adierazi du Bizikidetza Planaren esparruko baldintzetako bat dela, “Iruñeko bizilagunak oso kezkatuta baitzeuden gorroto diskurtsoen gorakadarekin”.

Iruindarrek behin betiko proiektuan azken hitza izan behar ote duten galdetuta, Curielek adierazi du ados daudela parte-hartze prozesua "modu horretan egitearekin, bataren ala bestearen artean aukeratzeaz harago, ekarpenak egin ahal izatearekin".

 

