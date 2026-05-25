HONDARTZAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Surflariek erreskate taulak jarri dituzte Zarauzko hondartzan

18:00 - 20:00
Erreskate taula Zarauzko hondartzan. EITBren bideo batetik ateratako irudia.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Edozeinek erabil dezake ur ertzean jarritako erreskate taula horietako bat, erreskate lanetarako. Sorospen zerbitzua ez da datorren ekainaren 1era arte hasiko eta pasa den ostiralean Zarauzko surflariek dozenaka bainulari atera zituzten uretatik. 

Zarautz Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X