Bi atxilotu eta hiru ertzain zaurituta Gasteizen, Deportivo Alaves-Rayo Vallecano partidaren aurreko istiluetan

Segurtasun Sailak adierazi duenez, klubeko zale batzuk polizia-lerroa apurtzen saiatu dira, eta ke-poteak, bengalak eta beste objektu batzuk jaurti dizkiete agenteei. Kargatu egin dute ertzainek eta bi lagun atxilotu dituzte.

Azken eguneratzea

21 eta 32 urteko bi gizon atxilotu dituzte larunbat honetan Gasteizen, Deportivo Alavesen eta Rayo Vallecanoren arteko futbol partida hasi baino lehen izan diren istiluetan agintaritzaren agentearen aurkako atentatua egitea egotzita. Gutxienez hiru ertzain zauritu dira, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

Istiluak 19:00ak aldera hasi dira, Deportivo Alaveseko autobusa Mendizorrotzako zelaira bidean zela, zale batzuk polizia-lerroa apurtzen saiatu direnean, agenteei ke-poteak, bengalak eta beste objektu batzuk jaurtitzen zizkieten bitartean, Segurtasun Sailaren esanetan.

Istiluetan bi gizon atxilotu dituzte eta, gutxienez, hiru ertzaina zauritu omen dira erredurengatik, kea arnasteagatik edota kolpeengatik.

Iraultzaren protesta

Iraultza 1921 taldeak zelaitik alde egin du atxiloketen aurka protesta egiteko. Salatu dutenez, agenteek Cervantes pasealekuko zaleen aurka egin dute, adin guztietako jendea zegoen unean kargatuz. Alavesek eta Iraultza 1921 taldeak berak egin zuten bertaratzeko deialdia.

Kargak taldearen autobusa zelaira sartu direnean izan direla ere esan dute.

 

Gasteiz Araba Gizartea

"Sionistek modu posible guztietan torturatu gaituzte, eta iristean egin diguten lehenengo gauza gehiago jotzea izan da"

Luka Remiro Global Sumud Flotillako aktibistak malkoak begietan zituela salatu du larunbat honetan Loiuko aireportura iritsi direnean Ertzaintzak izan duen jokabidea. Ekintzaileetako batzuk sorbaldan zein saihetsetan hausturak zituztela iritsi direla nabarmendu, eta kolpeka hartu dituztela salatu du. Lau pertsona atxilotu ditu Ertzaintzak, bi ekintzaile tartean.

