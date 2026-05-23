Bi atxilotu eta hiru ertzain zaurituta Gasteizen, Deportivo Alaves-Rayo Vallecano partidaren aurreko istiluetan
Segurtasun Sailak adierazi duenez, klubeko zale batzuk polizia-lerroa apurtzen saiatu dira, eta ke-poteak, bengalak eta beste objektu batzuk jaurti dizkiete agenteei. Kargatu egin dute ertzainek eta bi lagun atxilotu dituzte.
21 eta 32 urteko bi gizon atxilotu dituzte larunbat honetan Gasteizen, Deportivo Alavesen eta Rayo Vallecanoren arteko futbol partida hasi baino lehen izan diren istiluetan agintaritzaren agentearen aurkako atentatua egitea egotzita. Gutxienez hiru ertzain zauritu dira, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.
Istiluak 19:00ak aldera hasi dira, Deportivo Alaveseko autobusa Mendizorrotzako zelaira bidean zela, zale batzuk polizia-lerroa apurtzen saiatu direnean, agenteei ke-poteak, bengalak eta beste objektu batzuk jaurtitzen zizkieten bitartean, Segurtasun Sailaren esanetan.
Istiluetan bi gizon atxilotu dituzte eta, gutxienez, hiru ertzaina zauritu omen dira erredurengatik, kea arnasteagatik edota kolpeengatik.
Iraultzaren protesta
Iraultza 1921 taldeak zelaitik alde egin du atxiloketen aurka protesta egiteko. Salatu dutenez, agenteek Cervantes pasealekuko zaleen aurka egin dute, adin guztietako jendea zegoen unean kargatuz. Alavesek eta Iraultza 1921 taldeak berak egin zuten bertaratzeko deialdia.
Kargak taldearen autobusa zelaira sartu direnean izan direla ere esan dute.
Zure interesekoa izan daiteke
Ertzaintzaren jarrerarekin harrituta eta minduta agertu dira euskal ekintzaileak, aske geratu ostean
Gazara laguntza zeraman Global Sumud Flotillan parte hartzeagatik Israelek atxilotutako euskal ekintzaileen aurkako esku-hartzea salatu dute. Loiun bildutako lagun, senide eta jarraitzaileek gertatutakoa deitoratu, eta Gazara begira jarraitzeko eskatu dute.
Palestinan gertatzen ari dena gaitzetsi, eta Loiun ekintzaileekin gertatutakoa salatu dute Iruñean
Global Sumud Flotillako Arantxa Paniaguak adierazi duenez, Bilbon gertatutakoak ez ditu geldiaraziko, "are gehiago, aurrera jarraitzeko eta behar den guztietan nahikoa, nahikoa eta nahikoa dela esateko bultzada izango da".
Hondartzetan soroslerik gabe, surflariek dozenaka pertsona erreskatatu dituzte azken orduetan Zurriolan
Udako eguraldia dugun arren, ofizialki ez da hondartza denboraldia hasi eta, beraz, ez dago soroslerik hondartzetan. Gauza horrela, atzo Donostiako Zurriolan, egoera arriskutsuan zuden hainbat bainulari erreskatatu behar izan zituten surflariek. Eguraldi onak jarraituko duenez, "neurriak hartzeko" eskatzen diete erakundeei.
Tuteran eltxoen arazoak ez du etenik: iluntzean nabaritzen da gehien
Tuteran hiru egun daramatzate eltxo artean, eta iluntzean nabaritzen da gehien. Bero itogarria bat-batean iristeak eltxo izurritea ekarri du Erriberako hiriburura. Eltxoei aurre egiteko produktuak agortzen hasi dira Tuterako farmazietan.
"Sionistek modu posible guztietan torturatu gaituzte, eta iristean egin diguten lehenengo gauza gehiago jotzea izan da"
Luka Remiro Global Sumud Flotillako aktibistak malkoak begietan zituela salatu du larunbat honetan Loiuko aireportura iritsi direnean Ertzaintzak izan duen jokabidea. Ekintzaileetako batzuk sorbaldan zein saihetsetan hausturak zituztela iritsi direla nabarmendu, eta kolpeka hartu dituztela salatu du. Lau pertsona atxilotu ditu Ertzaintzak, bi ekintzaile tartean.
Kontrabandoko 9.000 tabako pakete baino gehiago zeramatzan ibilgailu bat atzeman dute Zubirin
Gidaria atxilotu egin dute kontrabando delitua leporatuta, tabakoaren fakturarik edo egiaztagiririk aurkeztu ez duelako.
Hainbat bidaiari artatu dituzte Ezkirotzen, matxura batengatik trena bat-batean gelditu ostean
Iruñea-Zaragoza trenbidearen katenarian izandako gorabehera elektriko baten ondorioz, hiru tren gelditu dira Ezkirotzen, Muru Artederretan eta Artederretan. Beroaren eraginez, larrialdi zerbitzuek bidaiariak artatu behar izan dituzte eta ura eman diete.
Emakume bat hil da Tafallan, auto batek harrapatuta
Istripua goizean gertatu da. Emakumea oso larri eraman dute ospitalera, eta ordu batzuk geroago hil da.
Gorenak errefusatu egin du etorkinen erregularizazioa kautelaz geldiaraztea
Espainiako Gobernuak "positibotzat" jo du milaka lagunen "oraina eta etorkizuna argitzen" duen erabaki hori. Dekretua onartuta apirilaren 16an abian jarri zen prozesua gelditzeko eskatu zuten bost erakundek.