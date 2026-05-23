GLOBAL SUMUD FLOTILLA

Ertzaintzaren jarrerarekin harrituta eta minduta agertu dira euskal ekintzaileak, aske geratu ostean

Denuncian la acción policial en el aeropuerto de Loiu en el recibimiento a los activistas vascos
Gazara laguntza zeraman Global Sumud Flotillan parte hartzeagatik Israelek atxilotutako euskal ekintzaileen aurkako esku-hartzea salatu dute. Loiun bildutako lagun, senide eta jarraitzaileek gertatutakoa deitoratu, eta Gazara begira jarraitzeko eskatu dute.

"Sionistek modu posible guztietan torturatu gaituzte, eta iristean egin diguten lehenengo gauza gehiago jotzea izan da"

Luka Remiro Global Sumud Flotillako aktibistak malkoak begietan zituela salatu du larunbat honetan Loiuko aireportura iritsi direnean Ertzaintzak izan duen jokabidea. Ekintzaileetako batzuk sorbaldan zein saihetsetan hausturak zituztela iritsi direla nabarmendu, eta kolpeka hartu dituztela salatu du. Lau pertsona atxilotu ditu Ertzaintzak, bi ekintzaile tartean.

