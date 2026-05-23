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Los activistas vascos que han quedado en libertad se muestran sorprendidos y dolidos con la actitud de la Ertzaintza

Denuncian la acción policial en el aeropuerto de Loiu en el recibimiento a los activistas vascos
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Loiuko aireportuan euskal ekintzaileei egindako harrera salatu dute
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EITB

Última actualización

Integrantes de la plataforma de Euskal Herria a favor de la flotilla con ayuda para Gaza han denunciado la intervención de la Ertzaintza. Amigos, familiares y simpatizantes que se habían acercado hasta Loiu lamentan lo ocurrido, y piden continuar mirando a Gaza.

Palestina Franja de Gaza Bilbao Sociedad

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