Denuncian la acción policial en el aeropuerto de Loiu en el recibimiento a los activistas vascos

Los activistas vascos que han quedado en libertad se muestran sorprendidos y dolidos con la actitud de la Ertzaintza
Integrantes de la plataforma de Euskal Herria a favor de la flotilla con ayuda para Gaza han denunciado la intervención de la Ertzaintza. Amigos, familiares y simpatizantes que se habían acercado hasta Loiu lamentan lo ocurrido, y piden continuar mirando a Gaza.
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