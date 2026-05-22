Finales de rugby
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Ambiente inmejorable en la gran fiesta del rugby europeo en Bilbao

BILBAO, 22/05/2026.- La diputada de Promoción Económica de Bizkaia, Ainara Basurko (d), acompañada de representantes de la EPCR Challenge Cup, entre otros, han recorrido este viernes en la fan zone del Parque de Doña Casilda en Bilbao, que acoge la final del segundo torneo europeo más importante de este deporte, entre el Montpellier Hérault Rugby y el Ulster Rugby. EFE/ Miguel Toña
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Giro ezin hobea Bilboko Europako errugbiaren festa handian
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EITB

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Centenares de personas disfrutan este viernes del ambiente entre las aficiones de los clubes de rugby que disputarán este fin de semana las finales de la Challenge Cup y la Champions Cup. Los primeros en enfrentarse serán Montpellier y Ulster, que lo harán esta noche en San Mamés. 

Bilbao Sociedad

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