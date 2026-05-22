Ambiente inmejorable en la gran fiesta del rugby europeo en Bilbao

Según ha informado SOS Navarra, el suceso se ha registrado a las 10:43 horas en el kilómetro 4,2 de la carretera NA-8607, frente a la comisaría de la Policía foral en pleno casco de la localidad. Hasta el lugar han acudido una ambulancia convencional y otra medicalizada y esta última ha trasladado a la mujer al Hospital Universitario de Navarra (HUN) en estado grave.