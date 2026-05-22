Ambiente inmejorable en la gran fiesta del rugby europeo en Bilbao
Centenares de personas disfrutan este viernes del ambiente entre las aficiones de los clubes de rugby que disputarán este fin de semana las finales de la Challenge Cup y la Champions Cup. Los primeros en enfrentarse serán Montpellier y Ulster, que lo harán esta noche en San Mamés.
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