Migrantes relatan su camino hasta un nuevo destino
Explican que tuvieron que realizar más de un intento antes de conseguir llegar al destino previsto. Algunos migrantes realizan el trayecto acompañados de otras personas que comparten la misma situación.
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