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Migrantes relatan su camino hasta un nuevo destino

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Migrantes relatan su camino hasta un nuevo destino
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Migratzaileek helmuga berri baterainoko bidea azaldu dute
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EITB

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Explican que tuvieron que realizar más de un intento antes de conseguir llegar al destino previsto. Algunos migrantes realizan el trayecto acompañados de otras personas que comparten la misma situación. 

Migración Comunidad Autonóma Vasca Derechos humanos Sociedad

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