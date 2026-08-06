MIGRAZIOA
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Migratzaileek helmuga berri baterainoko bidea azaldu dute

Iragarkia
Migrantes relatan su camino hasta un nuevo destino
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Azaldu dutenez, askok saiakera bat baino gehiago egin behar izan zituzten aurreikusitako helmugara iritsi aurretik. Migratzaile batzuek egoera berean dauden beste pertsona batzuekin egiten dute ibilbidea. 

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