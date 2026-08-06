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Onintza Enbeita y Ainhoa Urrejola, preparadas para dar inicio a Aste Nagusia

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La Comisión Mixta de Fiestas del Ayuntamiento de Bilbao presenta a Onintza Enbeita Maguregi y Ainhoa Urrejola Soldevilla como la Pregonera y la Txupinera de la edición número 46 de Aste Nagusia, a 6 de agosto de 2026, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). La Bilboko Aste Nagusia es la principal fiesta de Bilbao, que se celebra anualmente durante nueve días a partir del sábado siguiente al 15 de agosto, este año el sábado 22 de agosto. humberto bilbao FIESTAS. MUNICIPALES;CELEBRACIÓN; 06/8/2026
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Onintza Enbeita eta Ainhoa Urrejola, Aste Nagusiari hasiera emateko prest
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EITB

Última actualización

Enbeita ya tiene escrito el pregón. Adelanta que habrá bertsos, pero que no todo será en bertsos. La pregonera aboga por unas fiestas basadas en el respeto y la convivencia, sin malas noticias que lamentar.

Aste Nagusia Bilbao 2026 Bilbao Bizkaia Fiestas Sociedad

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