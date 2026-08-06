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Onintza Enbeita eta Ainhoa Urrejola, Aste Nagusiari hasiera emateko prest

Iragarkia
La Comisión Mixta de Fiestas del Ayuntamiento de Bilbao presenta a Onintza Enbeita Maguregi y Ainhoa Urrejola Soldevilla como la Pregonera y la Txupinera de la edición número 46 de Aste Nagusia, a 6 de agosto de 2026, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). La Bilboko Aste Nagusia es la principal fiesta de Bilbao, que se celebra anualmente durante nueve días a partir del sábado siguiente al 15 de agosto, este año el sábado 22 de agosto. humberto bilbao FIESTAS. MUNICIPALES;CELEBRACIÓN; 06/8/2026
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Enbeitak pregoia idatzita dauka. Bertsoak egongo direla aurreratu du, baina dena ez dela bertsotan izango. Pregoilariak errespetuan eta bizikidetzan oinarritutako jaien alde egin du, albiste txarrik gabe.

Bilboko Aste Nagusia 2026 Bilbo Bizkaia Jaiak Gizartea

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