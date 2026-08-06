Un hombre asesina a su expareja, una mujer de 44 años, en un centro comercial de Murcia
Un hombre ha sido detenido en la localidad murciana de Puerto Lumbreras como presunto autor del asesinato a cuchilladas de su expareja, una mujer de 44 años, ocurrido en un centro comercial de Murcia. El arresto ha sido llevado a cabo por la Guardia Civil en coordinación con la Policía Nacional.
La detención se ha producido a las 00:15 horas en Puerto Lumbreras, cuando el presunto autor del crimen se disponía a viajar hacia Granada.
Según el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) se le acusa de los delitos de "homicidio y quebrantamiento de condena", ya que había sido sentenciado por malos tratos y sobre él pesaba una orden de alejamiento que le prohibía aproximarse a menos de 500 metros de la mujer.
La magistrada, además, ha atribuido "provisionalmente la tutela de la hija menor" de la pareja "a la institución pública competente" del Gobierno de la Región de Murcia para que se apliquen "las medidas de protección que procedan".
El detenido en Benahavís confiesa el crimen
Por otro lado, el detenido en Benahavís (Málaga) por el asesinato de una mujer de 45 años confesó ser el autor del crimen en un diario que escribió durante su huida y que dejó en la puerta de la casa de un amigo. Este lo encontró y lo entregó a la Guardia Civil.
La víctima, fue hallada sin vida el pasado 21 de julio en su vivienda con una profunda herida en el cuello, después de que una vecina alertara al 112 al escuchar sus gritos de auxilio.
La investigación permitió localizar al sospechoso diez días después, oculto en una zona de monte. Al verse rodeado por los agentes, se provocó un corte en el cuello antes de ser detenido tras recibir atención médica.
El detenido y la víctima habían mantenido una relación sentimental entre 2018 y 2020 y, tras retomar el contacto años después, compartían vivienda. La Guardia Civil le atribuye los delitos de asesinato y agresión sexual en el ámbito de la violencia de género.
Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía y/o llama a alguno de los siguientes números de teléfono gratuitos: 900 840 111 (teléfono de Euskadi), 016 (teléfono del Estado español) o 3919 (teléfono de Iparralde, operativo las 24 horas excepto los domingos y festivos de 09:00 a 18:00); no dejan rastro en la factura pero sí en el teléfono; Por lo tanto, asegúrate de borrarlo.
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