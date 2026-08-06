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La ONCE pone a disposición de las personas ciegas un dispositivo para transformar la luz del eclipse en sonidos

LightSound para seguir cada fase del fenómeno astronómico del próximo 12 de agosto en diferentes puntos de observación inclusivos.
Foto: LightSound
Euskaraz irakurri: ONCEk itsuen eskura jartzen du eklipsearen argia soinu bihurtzeko gailu bat

Última actualización

Las personas ciegas podrán seguir el eclipse del 12 de agosto gracias a LightSound, un dispositivo que transforma en tiempo real los cambios de la intensidad de la luz solar en sonidos, distribuido en varios puntos de observación. De esta manera, las personas con ceguera pueden “escuchar” el fenómeno astronómico.

Juan Clérigo, instructor de tiflotecnología y braille de la ONCE, ha dado a conocer el aparato, que incorpora un sensor que detecta la cantidad de luz ambiental y la convierte en sonidos y está a disposición de organizadores de eventos en torno al fenómeno.

¿Dónde se podrá “escuchar” el eclipse?

La iniciativa Eclipse Inclusivo informa de más de 50 actividades de observación donde estará disponible el sistema LightSound para personas ciegas. Tres de estos lugares se encuentran en Euskal Herria.

En el punto de observación de Lerín, para un máximo de 5000 personas, así como en el Parque Sendaviva, ambos en Navarra, podrán disfrutar del eclipse total. En Cizur Menor, también en la comunidad foral, estará igualmente habilitado este dispositivo, aunque allí el eclipse será parcial.

¿Cómo funciona LightSound?

A medida que la Luna va cubriendo el Sol, el tono cambia, se vuelve cada vez más grave y termina desapareciendo cuando se alcanza la totalidad del eclipse. Después, el sonido reaparece conforme la luz vuelve a aumentar.

Para Clérigo, la tecnología ha cambiado la forma en la que las personas ciegas acceden a la información. "Con la tecnología las personas ciegas somos menos ciegas", ha resumido. De otro modo, el acontecimiento quedaría fuera de su alcance.

Raúl Hernández, especialista de apoyo al empleo de la ONCE en Aragón, Navarra y La Rioja, también padece ceguera y considera que el sonido ofrece una forma "muy bonita" de seguir el eclipse.

"El sonido es fundamental para percibir todo lo que no podemos ver. Es una manera muy inclusiva de vivir el eclipse", afirma.

Eclipses solares Navarra Sociedad

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