Itsuek eklipsea "entzun" ahal izango dute, ONCEk jarriko dituen gailue batzuei esker
LightSound dispositiboa soinu bihurtzen du argiaren intentsitatea, eta abuztuaren 12ko fenomeno astronomikoa behatzeko gune batzuetan egongo da eskuragarri.
Itsuek abuztuaren 12ko eklipsea jarraitu ahal izango dute LightSound gailuari esker. Eguzki-argiaren intentsitatearen aldaketak soinu bihurtzen ditu hainbat gunetan kokatuta egongo diren dispositiboak. Horrela, itsuek fenomeno astronomikoa "entzun" ahal izango dute.
Juan Clerigo ONCEko tifloteknologia eta braille irakasleak azaldu duenez, gailuak inguruko argi kantitatea detektatzen duen sentsore bat du, eta horrek soinu bihurtzen du. Eklipsearen inguruan antolatutako ekitaldien antolatzaileen eskura daude dispositiboak.
Non "entzun" ahal izango da eklipsea?
Eclipse Inclusivo ekimenak 50 behaketa-jarduera baino gehiagoren berri eman du. Bertan egongo da eskuragarri itsuentzako LightSound sistema. Horietako hiru Euskal Herrian daude.
Bi gunetan eklipse osoaz gozatu ahal izango dute sistema honen bitartez: Lerin (5000 pertsonarentzako tokia gehienez) eta Sendaviva parkea, biak Nafarroan. Foru erkidegoan ere, Zizur Txikian gailuak jarriko dituzte, baina han eklipsea partziala izango da.
Nola dabil LightSound?
Ilargiak Eguzkia estaltzen duen heinean, tonua aldatu egiten da. Argia aldatzearekin batera baxuago bihurtzen da, eta eklipsea oso bilakatzen denean erabat desagertzen da. Ondoren, argia berriro itzultzean soinua entzuten hasten da berriz.
Clerigoren ustez, teknologiak aldatu egin du itsuek informazioa eskuratzeko duten modua. "Teknologiarekin pertsona itsuak ez gara hain itsuak", laburbildu du. Bestela, eklipsea bera ezingo lukete sentitu.
Raul Hernandez ONCEk Aragoin, Nafarroan eta Errioxan duen enpleguari laguntzeko espezialista ere itsua da, eta uste du soinuak eklipsea jarraitzeko modu "oso polita" eskaintzen duela.
"Soinua funtsezkoa da ikusi ezin dugun guztia hautemateko. Eklipsea bizitzeko oso modu inklusiboa da", esan du.
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