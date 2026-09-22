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76 urteko gizon baten gorpua aurkitu dute Orozkon, baso-sute bat itzaltzera zihoazela

Larrialdi zerbitzuek 76 urteko gizonezko baten gorpua aurkitu dute astearte honetan Orozkon (Bizkaia), arratsaldeko ordu bietan, Goirigitxi auzoan piztutako baso-sute bat itzaltzeko lanetan ari zirela, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

Agentziak | EITB

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Larrialdi zerbitzuek 76 urteko gizonezko baten gorpua aurkitu dute astearte honetan Orozkon (Bizkaia), arratsaldeko ordu bietan Goirigitxi auzoan piztutako baso-sute bat itzaltzeko lanetan ari zirela, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

Sutearen abisua jaso ondoren, suhiltzaileak bertaratu dira, eta bertan aurkitu dute gizonaren gorpua, indarkeria-zantzurik gabe , baina erredurekin. Gorpua Anatomia Zerbitzura eraman dute autopsia egiteko eta heriotzaren nondik norakoak ezagutzeko.

Sua 15:45ak aldera itzali dute, Bizkaiko Foru Aldundiko iturriek adierazi dutenez.

Suteak Orozko Gizartea

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