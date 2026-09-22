Hainbat estatuk Espainiako Gobernuaren aurka egin dute euskararen ofizialtasuna EBren zabalkundearekin lotzeagatik
Espainiak euskararen, katalanaren eta galizieraren ofizialtasuna Bruselara eramaten duen zortzigarren aldia izan da gaurkoa, baina oraingoz "ez da emaitzarik espero", Thomas Byrne Irlandako Europako Gaietarako ministroak onartu duenez.
EBko hainbat estatu kidek, besteak beste, Alemaniak, Suediak eta Lituaniak, ez dute begi onez ikusi Espainiako Gobernuak hartutako jokabidea, uste dutelako ez dela euskararen, katalanaren eta galizieraren ofizialtasuna Europar Batasuna zabaltzeko prozesuaren jarraipenarekin nahastu behar.
"Lituaniarentzat, lotura hori ez da inolaz ere onargarria. Horregatik, bileran planteatuko dut gai hori", ziurtatu du Sigitas Mitjus Lituaniako Atzerri ministrordeak, Bruselan egindako Gai Orokorren Kontseilura iritsi denean.
Gunther Krichbaum Alemaniako Europarako Estatu idazkariak, bestalde, kritikatu du EBko zenbait estatu kidek —Espainiak kasu— "exijentziak jartzea" Europan sartu nahi duten herrialdeei.
"Tamalez, ohitura txar hori zabaldu da. Gu ez gatoz bat jarrera horrekin", adierazi du Krichbaumek, eta" atxikimendu prozesua ez blokeatzea eta ez atzeratzea" eskatu du.
Azkenik, Jessica Rosencrantz Suediako Kanpo Arazoetako ministroak "prozesu serio" bat egitearen alde agertu da, Espainiako hiru hizkuntza koofizialak EB osoan onartzeak "benetan zer dakarren aztertzeko". Zentzu horretan, gai hori EB zabaltzeko prozesutik bereiztea galdegin du.
"Oso argia izango naiz: alde batetik EBren zabalkundea dago; beste alde batetik hizkuntzak. Pentsatzen dut gai horiek ez dutela lotuta egon behar", esan du Suediako ministroak.
Espainiak euskararen, katalanaren eta galizieraren ofizialtasuna Bruselara eramaten duen zortzigarren aldia izan da gaurkoa, baina oraingoz "ez da emaitzarik espero", Thomas Byrne Irlandako Europako Gaietarako ministroak onartu duenez.