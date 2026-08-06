Gaztelugatxe cerrará sus accesos la tarde del eclipse del 12 de agosto

La Diputación Foral de Bizkaia y los ayuntamientos de Bakio y Bermeo cerrarán los accesos a San Juan de Gaztelugatxe la tarde del próximo 12 de agosto, día del eclipse solar, dentro de un dispositivo especial destinado a evitar aglomeraciones en uno de los espacios naturales más visitados de la CAV.



Según una nota emitida este jueves por la Diputación Foral de Bizkaia, ese día solo podrán acceder al enclave las personas que tengan reserva para los turnos de la mañana, y una vez concluidas esas visitas, el islote será desalojado para poner en marcha el operativo.



El acceso quedará restringido tanto por Urizarreta como por Ermu, donde se instalarán puntos de control para impedir la entrada al entorno natural durante el cierre.



El dispositivo, coordinado por la Guardería de Medio Ambiente de la Diputación con la colaboración del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, contará con la Ertzaintza y las policías locales de Bakio y Bermeo, que se encargarán de la regulación del tráfico y de la seguridad.



El eclipse del 12 de agosto será el primero que se vea como total desde la Península Ibérica en más de un siglo. En Hego Euskal Herria comenzará hacia las 19:30 horas y alcanzará su máximo en torno a las 20:30.