El Supremo rechaza paralizar cautelarmente la regularización de inmigrantes
El Tribunal Supremo ha rechazado paralizar de forma cautelar la regularización extraordinaria de inmigrantes que está llevando a cabo el Gobierno de España, como habían solicitado la Comunidad de Madrid y Vox, entre otros.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal ha tomado esta decisión después de celebrar cinco vistas en las que ha escuchado los argumentos del Gobierno y de los cinco solicitantes: el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Vox, Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y la Asociación Libertad y Justicia.
Tras más de tres horas de deliberación, el tribunal ha rechazado admitir a trámite los recursos de Hazte Oír, la Asociación Libertad y Justicia y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica. Considera que no están legitimados para impugnar la medida ante la Justicia.
Por contra, sí que ha admitido la legitimación de Vox y de la Comunidad de Madrid, aunque ha rechazado la suspensión cautelar del real decreto que pedían. Sus argumentos se conocerán en los próximos días.
Satisfacción en el Gobierno
El Gobierno español ha celebrado la decisión tomada por el TS, ya que, considera que "despeja el presente y futuro de decenas de miles de personas" que ya han recibido la autorización inicial con la admisión a trámite de su petición.
Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones consideran que esta decisión "no disipa la esperanza" de otras decenas de miles de personas que esperan su resolución o presentarán su documentación en los próximos días.
Casi 550.000 solicitudes
El real decreto para la regularización entró en vigor el pasado 16 de abril con el objetivo de dar permiso de residencia y trabajo a unas 500.000 personas que ya viven en el país.
Según los últimos datos, el Ejecutivo ha recibido 549.596 solicitudes, de las cuales 91.505 han sido admitidas a trámite, lo que significa la concesión de una primera autorización provisional para residir y trabajar en España.
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