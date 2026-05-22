Desalojan un pabellón okupado en el barrio de Herrera de San Sebastián

La Ertzaintza y la Policía Municipal de San Sebastián han llevado a cabo este viernes el desalojo de un antiguo pabellón okupado de la empresa Oxigraf en el barrio Herrera, un operativo en el que han sido expulsados del pabellón varias personas en situación de calle que pernoctaban allí.

El operativo se ha puesto en marcha por orden judicial, después de la solicitud del propietario. El estado de abandono del pabellón había provocado diferentes quejas entre los vecinos.

El desalojo ha arrancado pasadas las 09:00 horas y ha finalizado a las 11:00, sin que se hayan registrado incidentes.

Según el Departamento de Seguridad, las fuerzas policiales han expulsado a seis personas, y dos de ellas han quedado en manos de la Policía Nacional, cuya intervención se ha requerido una vez comenzado el operativo.