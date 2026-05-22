Gigantes de Euskal Herria
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Gigantes de Euskal Herria: el alma de las fiestas

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Euskal Herriko erraldoiak: jaien arima

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En Euskal Herria la fiesta no comienza hasta que los gigantes toman las calles. Algunos representan personajes históricos. Otros nacen de la mitología vasca. Cada pueblo tiene los suyos, con su historia y personalidad; hoy repasamos los más emblemáticos y queridos.

 

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