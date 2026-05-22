Herida grave una mujer de 79 años atropellada en Tafalla

Una mujer de 79 años ha resultado herida grave con un traumatismo craneoencefálico tras ser atropellada por un vehículo en el casco urbano de Tafalla.



Según ha informado SOS Navarra, el suceso se ha registrado a las 10:43 horas en el kilómetro 4,2 de la carretera NA-8607, frente a la comisaría de la Policía foral en pleno casco de la localidad.



Hasta el lugar han acudido una ambulancia convencional y otra medicalizada y esta última a trasladado ha la mujer al Hospital Universitario de Navarra (HUN) en estado grave.



Han intervenido además agentes de la Policía Local y de la Policía Foral, informan las mismas fuentes.