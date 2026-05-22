Nelson David Moreno, culpable de asesinar a un hombre de 73 años en Bilbao

Un jurado popular ha declarado culpable a Nelson David Moreno Bolaños del asesinato de un septuagenario en octubre de 2021 en Bilbao. La víctima fue un hombre al que conoció a través de una aplicación de contactos para homosexuales.

Tras esta decisión, Nelson David Moreno suma su cuarta condena por una causa a la que todavía le queda un largo horizonte judicial. No en vano, durante uno de los juicios, uno de los ertzainas que ha investigado a este presunto asesino serial señaló que el equipo de investigadores ve “absolutamente relacionado” al acusado con hasta siete muertes de varones homosexuales, encontrados en sus viviendas en similares circunstancias.

El último caso

El juicio por el asesinato del que ahora se le declara culpable se inició el pasado 13 de mayo, y juzga el asesinato de un varón de 73 años.

Tras dos días de deliberaciones, el jurado popular ha considerado por unanimidad culpable a Nelson David Moreno de un delito de asesinato y de otro continuado de estafa informática, según ha manifestado este viernes en la lectura del veredicto.

El jurado ha considerado que el condenado actuó con alevosía y ha estimado también la agravante de estafa informática; sin embargo, no ha admitido la agravante de discriminación por orientación sexual que pedía la acusación popular, representada por la asociación Gehitu

Según los hechos probados, el 5 de octubre de 2021 la víctima, un hombre de 73 años, y el acusado contactaron a través de una aplicación de contactos para homosexuales. Ya en el domicilio del septuagenario, en Bilbao, Nelson David le aplicó la técnica de estrangulación conocida como 'mataleón' y sustrajo 3.000 euros de su cuenta bancaria minutos después de su fallecimiento.

Las otras condenas

Ahora, falta por conocer la pena que se le impone. De momento, en el primero de los juicios, se le condenó a 10 años por el intento de asesinato de un hombre con el que se había citado a través de una aplicación de contactos gays en diciembre de 2021. La víctima logró zafarse y después le denunció.

En el segundo, fue condenado a dos años y tres meses por delitos económicos en relación con otro caso que también podría ser juzgado por homicidio. En el último de los juicios, se le condenó a 25 años de prisión por matar, en octubre de 2021, a un profesor de música de 43 años, reduciéndole a través de la técnica del mataleón y después robándole.

Ahora, tras este último juicio, está previsto que en otoño se celebren otros dos juicios por otros dos homicidios. En todo caso, los investigadores le relacionan con hasta siete muertes, de manera que el horizonte judicial de Nelson David Moreno no ha hecho más que empezar.