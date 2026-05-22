HERRI EPAIMAHAIAREN ERABAKIA

Nelson David Moreno erruduntzat jo dute, 73 urteko gizon baten hilketagatik

Laugarrenez kondenatu dute auziperatua; guztira, 2021eko udazkenean zazpi gizonezko homosexualen hilketekin lotzen dute.

BILBAO, 13/05/2026.- La Audiencia de Bizkaia ha comenzado este miércoles un nuevo juicio por homicidio a Nelson D.M.B. (d), ya condenado por el asesinato de un hombre y a quién se le relaciona con otros casos similares de crímenes a individuos con quienes quedaba a través de una aplicación de contactos gays ocurridos en 2021 en Bilbao. EFE/ Miguel Toña
Nelson David Moreno, epaiketaren lehen egunean. Argazkia: EFE
Herri epaimahai batek errudun jo du Nelson David Moreno Bolaños, 2021eko urrian 73 urteko gizon bat hiltzeagatik, Bilbon. Horren arabera, homosexualentzako harremanetarako aplikazio baten bidez ezagutu zuen bere biktima.

Ebazpen horrekin, Nelson David Morenok laugarren kondena pilatu du, baina oraindik ere bide judizial luzea du aurretik. Auzia ikertu duen ertzainetako batek saio batean adierazi zuen ikerketa taldeak akusatua “erabat lotuta” ikusten duela zazpi gizonezko homosexualen heriotzarekin. Denak antzeko egoeratan aurkitu zituzten etxean hilik.

Azken auzia

Maiatzaren 13an hasi zuten epaiketa hori, eta 73 urteko gizon baten hilketa epaitu dute bertan.

Bi egunez deliberatu ondoren, herri epaimahaiak aho batez jo du errudun Nelson David Moreno, hilketa delitu batengatik eta iruzur informatiko jarraitu batengatik, ostiral honetan epaia plazaratuta jakin denez.

Epaimahaiaren arabera, zigortua azpikeriaz aritu zen, eta iruzur informatikoaren astungarria ere onartu du. Hala ere, epaimahaiak ez du ontzat eman akusazio herrikoiak (Gehitu elkarteak ordezkatu du) eskatutako sexu orientazioagatiko diskriminazioaren astungarria.

Frogatutzat jo dituzten gertakarien arabera, 2021eko urriaren 5ean jarri ziren harremanetan 73 urteko biktima eta akusatua, homosexualentzako aplikazio baten bidez. Bilboko etxebizitzan zirela, Nelson Davidek “mataleoi” izenarekin ezagutzen den itotzeko teknika erabili zuen hura hiltzeko, eta, handik minutu gutxira, 3.000 euro atera zituen haren banku kontutik.

Aurreko kondenak

Orain, ezarri beharreko zigorra zehaztea falta da. Lehen epaiketan, 10 urteko espetxe zigorra ezarri zioten, 2021eko abenduan harremanetarako aplikazio baten bidez ezagutu zuen gizon bat hiltzen saiatzeagatik. Biktimak ihes egitea lortu zuen, eta salaketa jarri zuen.

Bigarren auzian, bi urte eta hiru hilabeteko kartzela zigorra ezarri zioten delitu ekonomikoengatik. Auzi hori homizidio gisa epaitu lezakete aurrerago. 

Hirugarren epaiketan, berriz, 25 urteko espetxe zigorra ezarri zioten 2021eko urrian 43 urteko musika irakasle bat hiltzeagatik. “Mataleoi” teknikaren bidez menderatu, eta, ondoren, lapurtu egin zion.

Azken epaiketa honen ostean, udazkenean beste bi homizidiorengatik epaiketak egitea aurreikusi dute. Nolanahi ere, ikertzaileek zazpi heriotzarekin lotzen dute Moreno. Hortaz, horren ibilbide judiziala hasi besterik ez da egin.

