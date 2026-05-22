Trafiko istripua

79 urteko emakume bat larri zauritu da Tafallan, auto batek harrapatuta

SOS Nafarroak jakitera eman duenez, ezbeharra 10:43an izan da, NA-8607 errepideko 4,2 kilometroan, Foruzaingoaren polizia etxearen aurrean, herrigunean bertan. Oinarrizko bizi euskarriko anbulantzia bat eta anbulantzia medikalizatu bat bertaratu dira, eta azken horretan eraman dute Nafarroako Unibertsitate Ospitalera, larri.

Agentziak | EITB

79 urteko emakume bat larri zauritu da Tafallan, ibilgailu batek harrapatuta.

SOS Nafarroak jakinarazi duenez, ezbeharra 10:43an gertatu da, NA-8607 errepideko 4,2 kilometroan, Foruzaingoaren komisariaren aurrean, herrigunean bertan.

Oinarrizko bizi euskarriko anbulantzia bat eta anbulantzia medikalizatu bat bertaratu dira, eta azken horretan eraman dute Nafarroako Unibertsitate Ospitalera, larri.

Udaltzaingoak eta Foruzaingoak ere esku hartu dute, iturri berberek esan dutenez.

Harrapatzeak Tafalla Nafarroa Trafiko Istripuak Gizartea

