Trafiko murrizketak Bilbon: hauek dira kaltetutako kaleak eta ordutegiak
Itxierak hasi dira jada San Mames eta Abandoibarra inguruan, eta igande goizaldera arte iraungo dute. Udalak ibilgailuaren erabilera saihesteko eta metroa edo trena erabiltzeko gomendatu du.
Bilbo murgilduta dago jada urteko kirol ekitaldi handienetako batean: EPCR Challenge Cup eta Investec Champions Cup txapelketetako finalak jokatuko dira hirian. Duela zortzi urte bezala, Europako errugbiaren epizentro bihurtu da berriro. Hori dela eta, trafikoan eragin handiak izango dira, baita garraio publikoan aldaketak eta aparkatzeko murrizketak hiriko hainbat gunetan ere.
Lehen itxierak ostiral honetan izan dira jada, 11:00etan hasi baitira, Abandoibarra inguruan. Une horretatik aurrera, larrialdi zerbitzuetako ibilgailuak eta antolatzaileek baimendutako autobus pribatuak baino ezingo dira igaro. Murrizketek eragina izango dute Abandoibarra etorbidean (Leizaola lehendakaria eta Jesusen Bihotza plaza artean) eta Anselmo Clave kale osoan.
Gainera, Zubiarte merkataritza guneko aparkalekura ezingo da Abandoibarra etorbidetik sartu; Uribitartetik bakarrik sartu ahal izango da.
Murrizketa gehiago ostiral arratsaldetik aurrera
17:00etatik aurrera, San Mames inguruko beste hainbat kaletara zabalduko dira trafikorako itxierak. Besteak beste, Sabino Arana etorbidean, Felipe Serrate kalean, Ventosa bidean, Luis Briñas kalean, Euskalduna zubian (Olabeagako bizilagunentzat izan ezik), Kale Nagusian, Rodriguez Arias kalean eta Poza Lizentziatuaren kalean izango dute eragina.
Urkixo zumarkalea 18:30era arte egongo da irekita, irteerarako lehentasunezko bide gisa. Ordu horretatik aurrera, ordea, itxita geratuko da Maria Diaz de Haro kaletik estadio ingururaino, salbuespen batzuekin: segurtasun baldintzek ahalbidetzen badute, garaje batzuetarako sarbidea baimenduko da. Horrez gain, Sabino Arana kaletik A-8 autobiderako irteera ere itxiko dute.
18:30etik aurrera, gainera, eten puntualak egingo dituzte Moyua plaza eta Jesusen Bihotza plaza artean, talde finalistetako autobusen joan-etorria errazteko.
Udaltzaingoak koordinatuko du kaleen berrirekitzea, eta aurreikuspenen arabera, larunbateko 01:00etarako berreskuratuko da normaltasuna.
Larunbatean ere, antzeko murrizketak
Maiatzaren 23an, larunbatarekin, antzeko trafiko murrizketak izango dira 11:00etatik aurrera. Hala ere, Urkixo zumarkalea 13:15ean itxiko dute, partida hasi baino bi ordu eta erdi lehenago.
Era berean, 13:00etatik aurrera, trafikoa itxiko dute Moyua plaza eta Jesusen Bihotza plaza artean, tarte batzuetan, talde finalistetako autobusak igaro ahal izateko.
Aparkatzeko debekuak eta sarbide murrizketak
Udalak aparkatzea debekatuko du eragindako eremuaren zati handi batean osteguneko 20:00etatik igandeko 00:00etara. Neurria, besteak beste, Urkixo zumarkalean, Kale Nagusian, Sabino Arana etorbidean, Rodriguez Arias kalean, Luis Briñas kalean, Poza Lizentziatuaren kalean eta Ventosa bidean ezarriko dute.
Anselmo Clave kalean, berriz, aparkatzeko debekua maiatzaren 18an jarri zuten, eta hilaren 25era arte izango da indarrean.
Gainera, ostiralean 17:00etatik 01:00etara eta larunbatean 11:00etatik 01:00etara, ezin izango da ibilgailurik sartu edo atera kaltetutako eremuko egoiliarren aparkalekuetatik.
Aldaketak tranbian, autobusetan eta taxietan
Bilboko tranbiaren zerbitzuak ere aldaketak izango ditu. Ostiralean 17:00etatik aurrera eta larunbatean 11:00etatik aurrera, ez da zerbitzurik egongo Euskalduna eta Casilla geltokien artean. Bi egunetan, tranbiaren maiztasuna 12 minutukoa izango da.
Bilbobusek eta Bizkaibusek ere aldaketak izango dituzte ohiko ibilbideetan eta geralekuetan, bereziki San Mames eta Abandoibarra ingurutik igarotzen diren lineetan.
Taxi zerbitzuari dagokionez, Kale Nagusiaren 85ean eta Abandoibarra etorbidean Euskalduna Jauregiaren parean dauden geralekuak aldi baterako lekuz aldatuko dituzte, Kale Nagusian, Areiltza doktorearen eta Maria Diaz de Haro kaleen artean.
Gomendioa: garraio publikoa erabiltzea
Ahal dela, ibilgailu pribaturik ez erabiltzeko eta metroz edo trenez mugitzeko gomendatu du Bilboko Udalak.
Ibilgailu pribatuan mugitzen direnentzat, ostiraleko 10:00etatik aurrera BECeko aparkaleku disuasorioa egongo da erabilgarri, Ansio eta San Mames arteko metro lotura zuzena baliatzeko.
Horrez gain, autokarabanentzako eta camper furgonetentzako behin-behineko aparkaleku bat prestatu dute Kobetamendin, ostegunetik igandera bitartean. Hori erabiltzeko, aurrez izena eman beharko da.
Azkenik, Basurtu-San Mameseko TAO eremuko DES-R bereizgarria duten egoiliarrek hiriko edozein gune berde erabiltzeko aukera izango dute egun horietan.
Zure interesekoa izan daiteke
Nelson David Moreno errudun jo du epaimahaiak, 73 urteko gizon baten hilketagatik
Herri epaimahaiak frogatutzat eman du 73 urteko gizona hil zuela 2021eko urrian, Bilbon.
79 urteko emakume bat larri zauritu da Tafallan, auto batek harrapatuta
SOS Nafarroak jakitera eman duenez, ezbeharra 10:43an izan da, NA-8607 errepideko 4,2 kilometroan, Foruzaingoaren polizia etxearen aurrean, herrigunean bertan. Oinarrizko bizi euskarriko anbulantzia bat eta anbulantzia medikalizatu bat bertaratu dira, eta azken horretan eraman dute Nafarroako Unibertsitate Ospitalera, larri.
Udalekuetan adingabeen babesa indartzeko erreformaren behin betiko testua onartu du Legebiltzarrak
Gazteria Legearen aldaketa Bernedo auziak bultzatu du, eta batzordean eta osoko bilkuran onartu behar da oraindik. 600.000 eurorainoko isunak aurreikusten ditu.
Okupatutako pabiloi bat hustu dute Donostiako Herrera auzoan
Ertzaintzak Donostiako Udaltzaingoarekin lankidetzan burututako operatiboa epailearen aginduz egin da, pabiloiaren jabeak eskatuta. Kale egoeran zeuden sei pertsona kaleratu dituzte, eta horietako bi Polizia Nazionalaren esku geratu dira.
Erromes bat hil da Garesen, ibaira erorita
Gorpua Robo ibaian agertu da, eta Foruzaingoak ikerketa abiatu du gertatutakoa argitzeko.
Euskal Herriko erraldoiak ezagutu nahi? Hauek dira tradizionalenak
Herriko jaietan festarik ez da erraldoiak kalean ez badira. Batzuek pertsonaia historikoak irudikatzen dituzte. Beste batzuk euskal mitologiatik datoz. Herri bakoitzak bereak ditu, bere historia eta nortasunarekin; gaur, ezagunenen eta kuttunenen errepasoa egingo dugu.
Europako errugbiko finalek Bilbo hartuko dute asteburuan, 75.000 zalerekin
Bizkaiko hiriburuak EPCR Challenge Cup eta Champions Cup finalak hartuko ditu ostiralean eta larunbatean San Mamesen. Ekitaldiak milaka bisitari, trafiko mozketak, garraio publikoaren indartzea eta segurtasun eta garbiketa dispositibo zabala ekarriko ditu.
Euskal Sukaldaritza Berriaren sortzaileek, Txomin Etxaniz upategiko familiak eta Izaskun Orivek jaso dituzte Gastronomia Sariak
Eusko Jaurlaritzak 2025eko Euskadi Gastronomia Sariak banatu dizkie gaur "euskal gastronomiaren historia eta etorkizuna markatu duten erreferenteei". Lehen edizio honetan, saridunak honakoak izan dira: Euskal Sukaldaritza Berriaren sustatzaileak, gastronomiako ibilbide onenaren sari bereziarekin; Andres, Ernesto eta Iñaki Txueka Isasti anaiak, Txomin Etxaniz upategiko arduradunak, enogastronomia ibilbide onenaren sariarekin; eta Izaskun Orive Aizpuru, AidTec Solutions enpresaren sortzailea, talentu gaztearen sariarekin.
Nogen, Janus Lester, Maialen Lujanbio eta Amets Arzallus igoko dira oholtzara EHUk San Mames egingo duen festan
Euskal Herriko Unibertsitateak antolatu duen gradu eta graduondo amaierako lehen ekitaldi bateratua ekainaren 12an egingo da. Palestinaren aldeko keinu batekin borobilduko dute ekitaldia; palestinarrez osatutako Sol Band taldeko abeslariak hartuko du parte.