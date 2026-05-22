Europako errugbi finalak

Trafiko murrizketak Bilbon: hauek dira kaltetutako kaleak eta ordutegiak

Itxierak hasi dira jada San Mames eta Abandoibarra inguruan, eta igande goizaldera arte iraungo dute. Udalak ibilgailuaren erabilera saihesteko eta metroa edo trena erabiltzeko gomendatu du.

Europako errugbi finalak sustatzeko banderatxoak Bilboko kaleetan. Argazkia: Bizkaiko Foru Aldundia.

EITB

Bilbo murgilduta dago jada urteko kirol ekitaldi handienetako batean: EPCR Challenge Cup eta Investec Champions Cup txapelketetako finalak jokatuko dira hirian. Duela zortzi urte bezala, Europako errugbiaren epizentro bihurtu da berriro. Hori dela eta, trafikoan eragin handiak izango dira, baita garraio publikoan aldaketak eta aparkatzeko murrizketak hiriko hainbat gunetan ere.

Lehen itxierak ostiral honetan izan dira jada, 11:00etan hasi baitira, Abandoibarra inguruan. Une horretatik aurrera, larrialdi zerbitzuetako ibilgailuak eta antolatzaileek baimendutako autobus pribatuak baino ezingo dira igaro. Murrizketek eragina izango dute Abandoibarra etorbidean (Leizaola lehendakaria eta Jesusen Bihotza plaza artean) eta Anselmo Clave kale osoan.

Gainera, Zubiarte merkataritza guneko aparkalekura ezingo da Abandoibarra etorbidetik sartu; Uribitartetik bakarrik sartu ahal izango da.

Murrizketa gehiago ostiral arratsaldetik aurrera

17:00etatik aurrera, San Mames inguruko beste hainbat kaletara zabalduko dira trafikorako itxierak. Besteak beste, Sabino Arana etorbidean, Felipe Serrate kalean, Ventosa bidean, Luis Briñas kalean, Euskalduna zubian (Olabeagako bizilagunentzat izan ezik), Kale Nagusian, Rodriguez Arias kalean eta Poza Lizentziatuaren kalean izango dute eragina.

Urkixo zumarkalea 18:30era arte egongo da irekita, irteerarako lehentasunezko bide gisa. Ordu horretatik aurrera, ordea, itxita geratuko da Maria Diaz de Haro kaletik estadio ingururaino, salbuespen batzuekin: segurtasun baldintzek ahalbidetzen badute, garaje batzuetarako sarbidea baimenduko da. Horrez gain, Sabino Arana kaletik A-8 autobiderako irteera ere itxiko dute.

18:30etik aurrera, gainera, eten puntualak egingo dituzte Moyua plaza eta Jesusen Bihotza plaza artean, talde finalistetako autobusen joan-etorria errazteko.

Udaltzaingoak koordinatuko du kaleen berrirekitzea, eta aurreikuspenen arabera, larunbateko 01:00etarako berreskuratuko da normaltasuna.

Larunbatean ere, antzeko murrizketak

Maiatzaren 23an, larunbatarekin, antzeko trafiko murrizketak izango dira 11:00etatik aurrera. Hala ere, Urkixo zumarkalea 13:15ean itxiko dute, partida hasi baino bi ordu eta erdi lehenago.

Era berean, 13:00etatik aurrera, trafikoa itxiko dute Moyua plaza eta Jesusen Bihotza plaza artean, tarte batzuetan, talde finalistetako autobusak igaro ahal izateko.

Aparkatzeko debekuak eta sarbide murrizketak

Udalak aparkatzea debekatuko du eragindako eremuaren zati handi batean osteguneko 20:00etatik igandeko 00:00etara. Neurria, besteak beste, Urkixo zumarkalean, Kale Nagusian, Sabino Arana etorbidean, Rodriguez Arias kalean, Luis Briñas kalean, Poza Lizentziatuaren kalean eta Ventosa bidean ezarriko dute.

Anselmo Clave kalean, berriz, aparkatzeko debekua maiatzaren 18an jarri zuten, eta hilaren 25era arte izango da indarrean.

Gainera, ostiralean 17:00etatik 01:00etara eta larunbatean 11:00etatik 01:00etara, ezin izango da ibilgailurik sartu edo atera kaltetutako eremuko egoiliarren aparkalekuetatik.

Aldaketak tranbian, autobusetan eta taxietan

Bilboko tranbiaren zerbitzuak ere aldaketak izango ditu. Ostiralean 17:00etatik aurrera eta larunbatean 11:00etatik aurrera, ez da zerbitzurik egongo Euskalduna eta Casilla geltokien artean. Bi egunetan, tranbiaren maiztasuna 12 minutukoa izango da.

Bilbobusek eta Bizkaibusek ere aldaketak izango dituzte ohiko ibilbideetan eta geralekuetan, bereziki San Mames eta Abandoibarra ingurutik igarotzen diren lineetan.

Taxi zerbitzuari dagokionez, Kale Nagusiaren 85ean eta Abandoibarra etorbidean Euskalduna Jauregiaren parean dauden geralekuak aldi baterako lekuz aldatuko dituzte, Kale Nagusian, Areiltza doktorearen eta Maria Diaz de Haro kaleen artean.

Gomendioa: garraio publikoa erabiltzea

Ahal dela, ibilgailu pribaturik ez erabiltzeko eta metroz edo trenez mugitzeko gomendatu du Bilboko Udalak.

Ibilgailu pribatuan mugitzen direnentzat, ostiraleko 10:00etatik aurrera BECeko aparkaleku disuasorioa egongo da erabilgarri, Ansio eta San Mames arteko metro lotura zuzena baliatzeko.

Horrez gain, autokarabanentzako eta camper furgonetentzako behin-behineko aparkaleku bat prestatu dute Kobetamendin, ostegunetik igandera bitartean. Hori erabiltzeko, aurrez izena eman beharko da.

Azkenik, Basurtu-San Mameseko TAO eremuko DES-R bereizgarria duten egoiliarrek hiriko edozein gune berde erabiltzeko aukera izango dute egun horietan.

