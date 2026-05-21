Zubietako kartzela ekainaren 15ean inauguratuko dute
Presoak Martuteneko espetxetik Zubietako espetxera eramango dituzte geroago, Segurtasun Sailarekin elkarlanean, Jaurlaritzak zehaztu duenez.
Espetxea handia eta modernoa da, eta 400 plaza ditu, 360 gizonentzat eta 40 emakumeentzat. Horiei CISek (Gizarteratze Zentroa) hartuko dituen 75 plazak gehitu behar zaizkie, modulu independente bat erregimen irekiko egoeretarako eta presoak kanpora atera daitezkeen beste modalitate batzuetarako.
Zubietako espetxeak, Eskuzaitzetako industrialdean kokatuta, sei egoitza-modulu izango ditu guztira, horietako bat emakumeentzat, eta, gainera, amentzako unitate bat izango du.
Gainera, prestakuntza-tailerrak eta erizainak kontsulta medikoekin ditu, baita kirol- eta kultura-guneak ere.
Martuteneko espetxeari dagokionez, eraikina 2027ko lehen seihilekoan eraitsiko dute. Horren ondorioz, Txomin Eneako bizitegi-garapenaren bigarren eta azken fasea garatuko dute, eta 400 etxebizitza babestu inguru eraikiko dituzte.
