Espetxera bidali dute, behin-behinean eta fidantzarik gabe, emaztea hiltzeagatik Arguedasen atxilotu zuten gizonezkoa
Epaileak erabaki hori hartu du ihes egiteko arriskua handia delako, besteak beste, hilketa delituagatik 25 urtera arteko espetxe zigorra ezarri baitaiteke.
Tuterako epaitegiak behin-behineko espetxealdia, komunikatua eta fidantzarik gabea ezarri dio Arguedasen (Nafarroa) emaztea hiltzeagatik akusatutako gizonari, homizidio delitu baten zantzuak daudela iritzita. Epaileak gertakarien larritasuna, ihes egiteko arriskua eta ikertuaren errotze falta argudiatu ditu gizona espetxean sartzeko, denbora gutxi zeramalako Nafarroan bizitzen.
Ustezko hilketa joan den astelehenean, maiatzaren 18an, gertatu zen, senar-emazteen etxebizitzan. Hasierako ikerketaren arabera, gizonak buruan kolpatu zuen biktima, eta, ondoren, ito egin zuen.
Goizeko 10:00etan pasa da atxilotua epailearen aurrera, baina ez du deklaratu nahi izan. Fiskaltzak espetxeratzea agindu du, eta defentsak, berriz, aske uztea edo neurri ez hain murriztaileak ezartzea. Auzitegiko medikuen txostenaren arabera, asfixiak eragindako heriotza bortitza izan da.
43 urteko gizona bere kabuz joan zen astelehenean Valtierrako Guardia Zibilaren kuartelera, eta bikotekideari familiaren etxebizitzan eraso egin ziola aitortu zuen. Handik gutxira, biktimaren senide batek 44 urteko emakumea hilda aurkitu zuen etxebizitzan, eta Foruzaingoari deitu zion. Emakumeak bi hilabete zeramatzan Nafarroako herri horretan bizitzen.
Agenteek heriotza baieztatu eta gizona atxilotu zuten, genero indarkeriako delitua egotzita. Hilketaren berri izan ondoren, Arguedasko Udalak hiru dolu-egun ezarri zituen eta biktimaren oroimenez elkarretaratzea deitu zuen. Halaber, Nafarroako erakundeek eta ordezkari politikoek indarkeria kasua gaitzetsi dute.
Ustezko hiltzaileak 25 urtera arteko zigorrei egin beharko die aurre, hilketa gisa kalifikatzen bada.
Tratu txarrak pairatzen badituzu edo kasuren bat ezagutzen baduzu, deitu doako telefono hauetara: 900 840 111 (EAEkoa), 016 (Espainiako Estatukoa) edo 3919 (Iparraldekoa, eguneko 24 orduetan erabilgarri, igande eta jaiegunetan 09:00etatik 18:00etara izan ezik). Ez dute fakturan arrastorik uzten, baina bai telefonoan. Beraz, dei-zerrendatik ezabatu egin behar da.
Zure interesekoa izan daiteke
Jaurlaritzak Bero Plana abian jartzea aurreratu du, tenperatura altuen eraginez
Irailaren 30era arte egongo da indarrean, eta hiru ardatz ditu: eguraldi iragarpenak, osasun zaintza eta herritarrentzako oharrak.
ETS taldeko buru Iñigo Etxezarreta izango da pregoilaria Andre Maria Zuriaren jaietan
Gasteizko Udalak nabarmendu du “musikari, euskarari eta kulturari egindako ekarpena”.
Ertzaintzak 71 urteko gizon bat atxilotu du Azpeitian, haur-pornografiako 110.000 artxibo informatiko zituelako
Ikerketan baieztatu egin dute atxilotuak aurrekariak zituela halako delituengatik, 2011n eta 2014an ere atxilotu zuten.
19 atxilotu Bilbon eta Donostian, migratzaileak dokumentu faltsuekin erregularizatzeko gestoria-sare batean
Desegindako sareak 5.000 eta 10.000 euro artean kobratzen zien migratzaileei eta lau gestoria daude tartean: bat, Gipuzkoan, eta gainerakoak, Bizkaian. Atxiloketak duela bi aste inguru egin zituzten, migratzaileen ezohiko erregularizazio prozesua baino lehen hasitako operazio baten baitan.
Europako kontsumitzaileek Google, Meta eta TikTok salatu dituzte Europako Batzordearen aurrean, finantza-iruzurrak iragartzeagatik
Salaketa Europako hamahiru herrialdetako teknologien publizitate-politika aztertu eta 2025eko abendutik 2026ko martxora bitartean ia iruzurrezko 900 iragarki atzeman ondoren etorri da. Salatzen dutenez, iragarkiak ez ezabatzeaz gain, konpainiek ez dute irmo jokatzen iruzur-mota horren berri ematen zaienean.
Albiste izango dira: Beroa heldu da; Zapatero, ikerketapean, eta tentsioa, Kuban
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Auto-ilarak N-1 errepidean, Ordizian, kamioi batek matxura izan duelako
Auto-ilarek Gasteizerako noranzkoan dute eragina. Matxuratutako ibilgailua zirkulazio-arazoak eragiten ari da errepidean.
Azala ez da eguzkitara “moldatzen”: mito faltsuak, dermatologoek gezurtatuta
Begoña Ramos dermatologoak eguzkiaren inguruko mito faltsuez ohartarazi du, eta larruazala eguzkitik babesteko eta epe luzean kalteak prebenitzeko gakoak eman dizkigu.
Azokak eta landare hazitegiak jendez beteta, udako ereite sasoiari ekiteko
Neguko eta udako baratze arteko zubia izaten da maiatza; azken ilarrak, azak eta babak jaso ondoren, udako barazkiak landatzeko hilabetea izaten da. Ohi baino beranduago, baina eguzkia atera orduko, jendetza inguratu da azoka eta landare hazitegietara, baratzerako hazi bila.