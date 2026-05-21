Espetxera bidali dute, behin-behinean eta fidantzarik gabe, emaztea hiltzeagatik Arguedasen atxilotu zuten gizonezkoa

Epaileak erabaki hori hartu du ihes egiteko arriskua handia delako, besteak beste, hilketa delituagatik 25 urtera arteko espetxe zigorra ezarri baitaiteke.

Artxiboko argazkia: Policía Foral

Tuterako epaitegiak behin-behineko espetxealdia, komunikatua eta fidantzarik gabea ezarri dio Arguedasen (Nafarroa) emaztea hiltzeagatik akusatutako gizonari, homizidio delitu baten zantzuak daudela iritzita. Epaileak gertakarien larritasuna, ihes egiteko arriskua eta ikertuaren errotze falta argudiatu ditu gizona espetxean sartzeko, denbora gutxi zeramalako Nafarroan bizitzen.

Ustezko hilketa joan den astelehenean, maiatzaren 18an, gertatu zen, senar-emazteen etxebizitzan. Hasierako ikerketaren arabera, gizonak buruan kolpatu zuen biktima, eta, ondoren, ito egin zuen.

Goizeko 10:00etan pasa da atxilotua epailearen aurrera, baina ez du deklaratu nahi izan. Fiskaltzak espetxeratzea agindu du, eta defentsak, berriz, aske uztea edo neurri ez hain murriztaileak ezartzea. Auzitegiko medikuen txostenaren arabera, asfixiak eragindako heriotza bortitza izan da. 

43 urteko gizona bere kabuz joan zen astelehenean Valtierrako Guardia Zibilaren kuartelera, eta bikotekideari familiaren etxebizitzan eraso egin ziola aitortu zuen. Handik gutxira, biktimaren senide batek 44 urteko emakumea hilda aurkitu zuen etxebizitzan, eta Foruzaingoari deitu zion. Emakumeak bi hilabete zeramatzan Nafarroako herri horretan bizitzen.

Agenteek heriotza baieztatu eta gizona atxilotu zuten, genero indarkeriako delitua egotzita. Hilketaren berri izan ondoren, Arguedasko Udalak hiru dolu-egun ezarri zituen eta biktimaren oroimenez elkarretaratzea deitu zuen. Halaber, Nafarroako erakundeek eta ordezkari politikoek indarkeria kasua gaitzetsi dute.

Ustezko hiltzaileak 25 urtera arteko zigorrei egin beharko die aurre, hilketa gisa kalifikatzen bada.

Tratu txarrak pairatzen badituzu edo kasuren bat ezagutzen baduzu, deitu doako telefono hauetara: 900 840 111 (EAEkoa), 016 (Espainiako Estatukoa) edo 3919 (Iparraldekoa, eguneko 24 orduetan erabilgarri, igande eta jaiegunetan 09:00etatik 18:00etara izan ezik). Ez dute fakturan arrastorik uzten, baina bai telefonoan. Beraz, dei-zerrendatik ezabatu egin behar da.

Nafarroa Indarkeria matxista Indarkeria matxistaren biktimak Gizartea

