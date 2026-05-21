Jesus Eguiguren: "'Lawfare'a baino gehiago da, estatu kolpe bat martxan dago legegintzaldi guztian"

PSE-EEren presidente ohiaren arabera, Sanchezek Zapateroren "kolpea" ere gaindituko du eta legegintzaldiaren amaierara arte iraungo du.

Jose Luis Rodriguez Zapatero Espainiako gobernuburu ohiaren inputazioaren berri izan zuenean "izugarrizko nahigabea" hartu zuela onartu du Jesus Eguiguren PSE-EEren presidente ohiak, Euskadi Irratian egin dioten elkarrizketan. 

Lawfare (politika judizializatzea) kasu bat baino gehiago, Sanchezen gobernua botatzeko operaziotzat jo du Zapateroren inputazioa. Haren esanetan, estatu kolpe bat martxan dago legegintzaldi osoan eta "orain Zapaterori tokatu zaio". 

"Zenbait epaile, Guardia Zibila eta Estatuaren aparatu batzuk gobernuaren aurka daude, estatu kolpe bat bizi bagenu bezala, eta Zapatero horregatik jazartzen dute", nabarmendu du. 

Kolpeak kolpe, Sanchezek legegintzaldia agortu egingo duela uste du Eguigurenek. 

Eguigurenek ez dauka Zapateroren zintzotasunaren inguruko zalantzarik. Ez du uste legez kanpoko ezer egin duenik: "Ez dut uste hain tontoa denik". Dena den, aitortu du ez dakiela "negozio horiek ondo dauden ala ez".

Edozein kasutan, Espainian gobernuburu ohien jarduna arautu beharra dagoela azpimarratu du.

Eneko Anduezak espero du Zapaterok justiziaren aurrean emango dituen "argudioak nahikoak izatea absoluziorako"

Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiak adierazi duenez, “espero” du Espainiako Gobernuko presidente ohi Jose Luis Rodríguez Zapaterok justiziaren aurrean emango dituen “argudioak” “nahikoak izatea absolbitua izan dadin”. Bestalde, Bilbo eta Donostia 2030eko Munduko Txapelketaren egoitza izateko aukerari buruz agertu diren zalantzez, batez ere euskal erakundeen eta EAJren aldetik, Anduezak esan du “batzuei bertigoa sartu zaiela” ekitaldi hori antolatzearen inguruan, eta ez dela bakarrik begiratu behar “epe laburreko errendimendua”.

Chivitek, Esparzari: "Gauza bat da arazoak egotea, eta beste bat, osasun sistemaren egoera larria izatea"

UPNk eskatuta, Nafarroako Parlamentuko Foru Araubidearen Batzordean osasun sistemari buruzko azalpenak eman ditu Maria Chivite Foru Erkidegoko presidenteak. Osasunbidean "hobetzeko gauzak" badirela aitortu arren, egoera ez dela larria ziurtatu du. Javier Esparza UPNren parlamentariak, aldiz, behin eta berriz esan du egoera "oso larrian" dagoela osasungintza publikoa.

Imanol Pradalesek azalpen “azkar eta gardenak” eskatu dizkio Zapaterori, eta EH Bilduk zuhurtzia eskatu du, Plus Ultra auziaren aurrean

Lehendakariak azalpenak eskatu dizkio Jose Luis Rodrigez Zapatero Espainiako presidente ohiari, Plus Ultra auzian inputatu ondoren, eta errugabetasun-presuntzioa errespetatzeko beharra azpimarratu du. Bestalde, EH Bilduk, Nerea Kortajarenaren bidez, zuhurtzia eskatu du eta ohartarazi du horrelako auziek “zurrunbilo” politiko eta mediatikoak sor ditzaketela.

